Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı

05.06.2023 11:23

Son dakika: Yeni Kabine'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devraldı. Fidan ilk açıklamasında, "Şahsıma gösterilen güven için teşekkür ederim. Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Dışişleri Bakanı olarak atanan Hakan Fidan, bakanlıkta yapılan devir teslim töreniyle görevi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Devir teslim töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fidan'ın sesi de ilk kez duyulmuş oldu.

"ARKADAŞLIĞIMIZ OKUL SIRALARINDA BAŞLADI"

Hakan Fidan, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada "MİT'te 13 yıl süren görevimin ardından Dışişleri Bakanlığı'na atanmam nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Çavuşoğluyla arkadaşlığımız okul sıralarında başladı. Kendisi devlet adamı ve dost olarak üstün meziyetler ortaya koydu" ifadelerine yer verdi.

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"ALLAH MAHÇUP ETMESİN"

Açıklamasının devamında "Bugün Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında aranıza katılmaktan gurur duyuyorum" diyen Fidan şöyle devam etti: "Devletimizin ve milletimizin bütünlüğü ve refahı için her türlü özveriyi göstereceğiz. Devletimize, milletimize ve vatanımıza hayırlı olsun. Allah mahçup etmesin."

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Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devralıyor Son Dakika: Dışişleri'nde devir teslim! Hakan Fidan, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan görevi devralıyor

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Son Dakika Politika Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini devraldı - Son Dakika
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