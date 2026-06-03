Hakan Fidan Endonezya'da - Son Dakika
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Hakan Fidan Endonezya'da

Hakan Fidan Endonezya\'da
03.06.2026 10:41
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Dışişleri Bakanı Fidan, Jakarta'da mevkidaşı Sugiono ile görüştü, Cumhurbaşkanı Subianto ile buluşacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarının ardından Endonezya'ya geldi. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.

Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek. - JAKARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakan Fidan Endonezya'da - Son Dakika

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