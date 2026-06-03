Hakan Fidan Endonezya\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Jakarta temasları kapsamında Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur temaslarının ardından Endonezya'ya geldi. Fidan, başkent Jakarta'da Endonezyalı mevkidaşı Sugiono ile görüştü.
Bakan Fidan, bugünkü temasları kapsamında ayrıca Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilecek. - JAKARTA
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