DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Güler ve Kalın Görüştü - Son Dakika
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