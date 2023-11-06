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Hakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'i böyle engelledi - Son Dakika

Hakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'i böyle engelledi

Son Güncelleme: 06.11.2023 13:14

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'yi ziyaret eden ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya geldi. Görüşme öncesi kameralar karşısına geçen ikilinin buluşmasında ilginç bir olay yaşandı. Blinken, tokalaşma esnasında sarılmak için Bakan Fidan'a hamle yaptı. Bakan Fidan ise bu hamleyi ustaca bir manevrayla savuşturdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gece saatlerinde Ankara'ya geldi. Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı tarafından karşılanan Blinken, bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İkili, görüşme öncesi kameralar karşısına geçti. Bu esnada Bakan Fidan'ın kendisine sarılmak için hamle yapan ABD'li mevkidaşını ustaca bir manevrayla savuşturması dikkat çekti.

KARŞILAMAYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI

Dün gece yarısı Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılandı. Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterildi.

FİDAN İLE POZ VERDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde kamera karşısına geçip poz verdi. O anlarda ABD'li bakanın gergin olduğu gözlemlendi. Blinken'ın, sarılmak istediği Fidan tarafından ise ustaca engellendiği görüldü.

ERDOĞAN'IN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" demişti.

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Son Dakika Politika Hakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'i böyle engelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakan Fidan, kendisine sarılmak isteyen Blinken'i böyle engelledi - Son Dakika
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