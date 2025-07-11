Hakan Fidan Malezya'da ASEAN Toplantısında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'da, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ASEAN 58. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde bulunduğu Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'da, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, "Bu toplantı Türkiye-ASEAN işbirliğini değerlendirmek için son derece önemli bir fırsat sağlıyor ve gelecekle ilgili ideallerimizi değerlendirmek için bize imkan sağlıyor" dedi.

Asya-Pasifik bölgesi son derece önemli bir kavşakta bulunuyor. Coğrafi gerilimler, ekonomik dalgalanmalar ve çevresel sorunlar geleceğimizi ve bu dönemi şekillendirmeye devam ediyor. Güvenlikle ilgili algılar da büyük rakip güçler arasındaki rekabet sebebiyle yeniden değişti. Bölgedeki ülkeler ulusal güvenlik doktrinlerini yeniden kalibre ediyorlar, savunma harcamalarını artırıyorlar ve ekonomik güvenliği önceliyorlar. Küresel dinamiklerde birbiriyle son derece yakından ilişkili. Farklı krizler bu bölgede bizim de aynı tepkiyi göstermemizi beraberinde getiriyor. Bu krizler her ne kadar farklı coğrafyalarda gerçek olsa ve bunları yansıtsa bile mevcut küresel yönetişim mekanizmalarının bunlara cevap vermekte eksik kaldığını görüyoruz. Özellikle Sayın Kardeşimin ifade ettiği gibi Gazze'deki durum bunun en önemli tezahürü. Bunlar parçalanmış, sadece reaktif ve aynı zamanda coğrafi çıkmazlara esir olmuş aşamadalar ama şu anda kolektif olarak bunlara cevap vermemiz gerekiyor ve şu anda köprüler inşa etmemiz ve bölgesel sorunları işbirliği ile sahiplenmemiz gerekiyor. Ortak aklın ortaya çıkardığı politikalar karşılıklı işbirliği ile bu dönemde ortaya çıkmalı ve giderek kutuplaşan dünyada buna daha çok ihtiyacımız var. İşte bu da tam olarak işbirliğini ASEAN'la önceliklendirdiğimiz bir alana denk geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Türkiye ve ASEAN stratejik olarak önemli aktörler ve son derece önemli bir şekilde birbirlerini tamamlama potansiyeline sahipler. Her ikimiz de lojistik koridorların kalbinde yer alan aktörleriz. Bu anlamda bağlantısallık açısından önemli roller oynayabiliriz. Hem Türkiye, hem ASEAN bu anlamda ekonomik faaliyetin merkezi olarak hareket edebilirler bölgelerinde. Dünyanın 5. ekonomik anlamda organizasyon olarak belirlenen ASEAN kendisini bir başarı hikayesi olarak bölgesel entegrasyonda ortaya koydu. Türkiye de 17. büyük ekonomi ve OECD'nin en hızlı büyüyen ülkesi. İkili ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl 15,7 milyar doları geçti. Bu mevcut potansiyelimizin son derece önemli olduğunu ortaya koyuyor. ASEAN'ın paylaşılan refah ilkesi, Türkiye'nin yeniden Asya girişiminde yankısını buluyor. Ancak bu angajmanımızın tek boyutu değil. Her iki taraf da işbirliği ile barış, kapsayıcılık, karşılıklı fayda ilkelerini ortaya koyan aktörler. Bizler ASEAN'la, ASEAN topluluğunun üç ilkesi üzerinde işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Bizim temel hedefimiz diyalog ortaklığı. Bu anlamda bir ASEAN'la angajmanımızı paylaştığımız stratejik hedefler doğrultusunda geliştirmek istiyoruz. Türkiye, ASEAN'ın 2045 vizyonunu dirençli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum ortaya koymak için destekliyor"

Bakan Fidan bugünkü temasları kapsamında Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Paapua Yeni Gine Dışişleri Bakanı Justin Tkachenko, Laos Dışişleri Bakanı Thongsavan Phomvihane ve Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelmişti. - KUALA LUMPUR