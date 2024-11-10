Hakan Fidan Riyad\'da Irak Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan temasları çerçevesinde Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi Arabistan temaslarını sürdürüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Riyad'da bulunan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. - RİYAD