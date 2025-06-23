DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Federal Cumhuriyeti Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan, Somali Bakanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
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