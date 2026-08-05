Hakan Fidan Ürdün Kralı'yla Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Kral 2. Abdullah ile bir araya geldi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Amman'da bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
Kaynak: DHA
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