Hakan Tütüncü: Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı - Son Dakika
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Politika

Hakan Tütüncü: Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı

Hakan Tütüncü: Antalya\'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da projelerini anlattı. Tütüncü, trafik sorununu çözmek, altyapıyı güçlendirmek ve çevre sorunlarıyla mücadele etmek gibi konulara odaklanacaklarını belirtti.

27.03.2024 15:07
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Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Bu girdiğimiz seçim Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı." dedi.

Tütüncü, seçim çalışmaları kapsamında Konyaaltı ilçesinde bir gayrimenkul danışmanlık şirketinin üyeleriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Tütüncü, bu hafta sonu kentin kaderini etkileyecek önemli bir seçim yapılacağına dikkati çekti.

Antalya için hazırladıkları, şehrin cazibesini artıracak projelerle öne çıktıklarını belirten Tütüncü, "Bu girdiğimiz seçim Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı." diye konuştu.

Kentin imarı ve yapılaşmasıyla ilgili bir karar alınacağında mutlaka sektör temsilcileri ile alınan ortak karara uyacaklarını vurgulayan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seçimi kazandığımızda ilk yapacağımız çalışma trafik sorununu çözmek olacak. Her gün hepimizin saatlerce vakit öldürdüğü trafik, maalesef artık günden güne bir çile olmaktan çıkıp, işkenceye dönüştü. Sorun gittikçe de ilerliyor. Sebebi ne diye baktığımız vakit Antalya'nın nüfusu her gün artıyor ve her gün çok ciddi sayıda araba trafiğe çıkıyor. Her yıl sonuna geldiğimizde neredeyse Burdur şehri kadar Antalya'ya yeni otomobil girdiğini ve yeni bir nüfus eklendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu trafik problemini çözmek için yeni yollar, köprülü kavşaklar açıp, toplu ulaşımı güçlendirmeniz lazım. Raylı sistemle alanı güçlendirmek lazım ve bütün bunların hepsini tıkır tıkır işleyen bir sisteme dönüştürmek lazım. Biz Antalya'ya 14 yeni yol açmayı öneriyoruz. Bu ne demek? Antalya'yı 14 kez doğudan batıya, kuzeyden güneye koridorlarda birbirine bağlamaktır. 22 köprülü kavşak, 136 kavşağa da sinyalizasyon sistemi dahil edeceğiz."

Altyapı sıkıntısı olmayan, çeşmelerin suyunun içilebildiği bir Antalya'ya kavuşulacağını dile getiren Tütüncü, "Antalya'yı her yağmur yağdığında sel ve taşkınla anmak istemiyoruz. Antalya, televizyon kanallarına bunlarla çıkarsa bu güzel şehrin kıymetinden çok şeyler eksilir. Bu sizin mesleğinizle ilgili ciddi bir olumsuzluğa neden, Antalya'da kanalizasyonların artık uyarı verdiğini biliyoruz. Bu durum mavi bayraklarımızı tehdit eden bir boyuta ulaşırsa turizm başta olmak üzere inşaat ve gayrimenkul bundan etkilenecektir." ifadesini kullandı.

Hakan Tütüncü, turizmden tarıma, eğitimden kültür, sanata kadar Antalya'nın potansiyelini keşfedip arttıracaklarını kaydetti.

Kepez ilçesindeki İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Antalya Şubesi üyeleriyle de bir araya gelen Tütüncü, ardından seçim otobüsünden vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hakan Tütüncü: Antalya'nın beş yıl boyunca yerel yönetimi ile ilgili projelerin yarıştığı bir seçim olmalı - Son Dakika

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