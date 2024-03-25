Hakan Tütüncü, Antalya\'yı baskınlardan ve taşkınlardan uzaklaştırmayı vadediyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Antalya'yı artık baskınlardan, taşkınlardan, sellerden ve bunların endişesinden, tehlikesinden, korkusundan uzaklaştırdığımız bir dönem vadediyoruz." dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kaan Şahin ile Güzelyurt Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.
Tütüncü, ziyaretleri sırasında AA muhabirine, modern dünyada büyükşehir belediyelerinin en önemli önceliklerinden birisinin altyapı olduğunu söyledi.
Türkiye'de, büyükşehir belediyesi olmanın en önemli sebeplerinden bir tanesinin de altyapıları düzenlemek olduğunu dile getiren Tütüncü, Antalya'da büyükşehir belediyesine bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) bulunduğunu belirtti.
Hakan Tütüncü, "Antalya'da altyapı konusunda son yıllarda ortaya çıkan eksiklikler artık gözle görünür hale geldiği için ASAT'a bir çeki düzen verilmesi gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.
ASAT'ın aktif, etkin ve bilimsel metotlarla daha çok çalışması gereken bir kurum olduğunu anlatan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İnşallah bizim dönemimiz Antalya'da, suyla ilgili bütün altyapıları en güzel şekilde yapacağımız ve mevcut altyapıların bakımlarını en güzel şekilde yerine getireceğimiz bir dönem olacak. Antalya'yı artık baskınlardan, taşkınlardan, sellerden ve bunların endişesinden, tehlikesinden, korkusundan uzaklaştırdığımız bir dönem vadediyoruz. Dolayısıyla yoğun bir çalışma içerisinde olduğumuzu da bu konuda bütün Antalyalıların bilmesini isteriz. Şu an itibarıyla gerekli planlama çalışmalarını yapmış vaziyetteyiz. Bilimsel bilgiyle, rasyonel düşünceyle ortaya konan bu çalışma prensipleri, plan, program ve projeler hazır. İnşallah göreve geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi kanalizasyon altyapısıdır. Ondan başlamak suretiyle bütün altyapıları tamamlayacağız."
"31 Mart önemli bir milat olacak"
Tütüncü, özellikle turistik beldelerde artık yetersiz kalan, ekonomik ömrünü tamamlayan arıtma sistemlerinin olduğuna dikkati çekerek, bu arıtma sistemlerinin mavi bayraklı denizleri tehdit eden bir unsura dönüştüğünü kaydetti.
Bu ihmallerin daha büyük boyutlara ulaşmasıyla karşılaşılabilecek riskin denizler ve turizm açısından daha da büyüyeceğinin altını çizen Tütüncü, "O yüzden hiç düşünmeden, en öncelikli olarak kanalizasyon çalışmalarına başlamalıyız. Özellikle turistik beldelerimizde. Bugün maalesef Kemer ilçemiz lağım kokuyor. Hele yağmurdan sonra o koku daha keskin bir hal alıyor. Alanya Otogarı'nda sizi Alanya'nın sıcak yüzlü insanlarından önce kanalizasyonun keskin ve burnunuzun direğini kıran kokusu karşılıyor. Bunlar çok doğru şeyler değil. Bu manzaraları Antalya hak etmiyor. Hak etmediği bu manzaraları ortadan kaldırmak için 31 Mart önemli bir milat olacak. 1 Nisan 2024'ten itibaren Antalya altyapı çalışmaları konusunda da altın çağını yaşayacak." diye konuştu.
Hakan Tütüncü, ziyaretlerinin ardından kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avukat Durmuş Ali Ülkü'nün, Burdurlu Hasan Dikici Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.
Cenaze namazında AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu ve İbrahim Ethem Taş ile AK Parti Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer de yer aldı.
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