Hakan Tütüncü, Kalkan'da Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakan Tütüncü, Kalkan'da Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı

Hakan Tütüncü, Kalkan\'da Yöresel Ürünler Pazarı\'nın açılışına katıldı

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Tütüncü, Antalya'nın 19 ilçesinde de Kepez'deki performansını sergilemek istediklerini belirtti.

20.03.2024 15:58  Güncelleme: 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Kepez'de ortaya koyduğumuz performansı Antalya'nın 19 ilçesinde ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını Kaş ilçesinde sürdürdü. Tütüncü, Kaş'ın mahallelerini karış karış gezdi, hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı. Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. İlçe sakinleriyle kucaklaşan Tütüncü'ye, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve Cumhur İttifakı Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş eşlik etti. Kaş ziyaretine Kalkan Mahallesi'nden başlayan Tütüncü, Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tütüncü, Yöresel ürünler pazarlarını çok anlamlı ve çok kıymetli bulduğunu söyledi. Kalkan'ın turizmin önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Tütüncü, "Yerli ve yabancı birçok misafir ağırladığımız bu güzel şehirde özellikle kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi anlamında atılan adım son derece kıymetidir. Bütün dünyada yerel değerleri akıllı bir biçimde ekonomiye, gelire dönüştürmek ve bu anlamda adımlar atmak çok anlamlı. İşte burada, bizim yerel motiflerimizi, yerel desenlerimizi, yerel ürünlerimizi ekonomik bir değere dönüştürecek girişim yapılıyor" dedi.

Kalkan'a altyapı müjdesi

Kalkan'ın sorunlarına değinen Tütüncü, "Mademki Kalkan'ın da altyapıya ihtiyacı var, önümüzdeki dönem öncelikli başlatacağımız çalışmaların başında bu sorunun çözümü olacak. Bu müjdeyi buradan vermek istiyorum" dedi. Kalkan'ın doğal güzelliklerine değinen Tütüncü, bölgenin butik turizm açısından da önemine değindi. Türkiye'de Kaş'ın çok iyi tanıtılması, turizm değerleri potansiyelinin öne çıkarılması açısından çok özel çalışmaları gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir belediyelerinin heyecanına ihtiyaç var

Tütüncü, Kaş'ta ikinci ziyaretini Akbel Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. Belediyecilik çalışmalarına değinerek sözlerini sürdüren Tütüncü, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin heyecanına çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Tütüncü, "Büyükşehir belediyelerinin 3 temel vazifelerinden bir tanesi bütün ilçelerde altyapı çalışmalarını en güzel şekilde yapmak ve mahallelerin beklentilerini en güzel şekilde karşılamaktır. 1 Nisan 2024'den itibaren başlayacak yeni süreç alt yapı yatırımlarının en güzel şekilde hemşehrilerimizle buluşturulduğu bir dönem olacak. Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ortak birtakım problemleri var. Kanalizasyon, temiz suya ulaşım, yağmur suyu drenajı sorunlarını ortadan kaldıracağız" dedi.

Yeşilköy Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. Tütüncü, "Şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Kepez'de ortaya koyduğumuz performansı Antalya'nın 19 ilçesinde ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Tütüncü, Kaş'ta gün boyu sürecek seçim çalışmaları kapsamında Ova, Çavdır, Çayköy, Üzümlü ve Kınık Mahallelerini de dolaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Hakan Tütüncü, Antalya, Kepez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakan Tütüncü, Kalkan'da Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel ekonomik göstergelerimiz iyi, palavralara kanmayın
    16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel ekonomik göstergelerimiz iyi, palavralara kanmayın

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'da yaptığı konuşmada, genel ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, enflasyon düşerse bu olumlu tablonun çalışanlara ve emeklilere yansıtılacağını söyledi. Ayrıca, kökleri kifayetsiz muhterislerde, terör örgütü yandaşlarında ve emperyalistlerin beşinci kol elemanlarında olduğunu ifade ederek, amaçlarının milleti yıldırmak ve mücadele azmini kırmak olduğunu vurguladı.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız'
    16:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gazzeli kardeşlerimizin yanındayız'

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin mitinginde yaptığı konuşmada, Gazze'deki katliamlara değinerek Türkiye'nin Gazzeli kardeşlerinin yanında olduğunu belirtti. Ayrıca, Isparta'ya yapılan yatırımları ve hizmetleri anlattı.

  • DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Biz belediyeciliği etkin ve temiz yaparız
    15:59 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Biz belediyeciliği etkin ve temiz yaparız

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin belediyecilik anlayışını açıkladı. Babacan, belediyeciliği etkin ve temiz yapacaklarını belirterek, seçimlere hazırlandıklarını söyledi.

  • Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı
    15:58 Fahri trafik müfettişlerinin park cezası verme yetkisi kaldırıldı

    İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü, toplumun tepkileri üzerine adım attı ve Fahri Müfettişlerin park cezası verme yetkisi sonlandırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, kamuoyunun tepkileri üzerine harekete geçerek Fahri Müfettişlerin park cezası vermelerini durdurdu. Park cezası ve duraklama cezası şimdilik askıya alındı. Asıl bundan sonra diğer kazaları önlemeye yönelik olan cezalar üzerine yoğunlaşılacak.

  • Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz iyi, palavralara kanmayın
    15:58 Erdoğan: Ekonomik göstergelerimiz iyi, palavralara kanmayın

    Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da yaptığı konuşmada, ekonomik göstergelerin iyi olduğunu belirterek, enflasyon düşerse çalışanlara ve emeklilere yansıtılacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca seçimlere 10 gün kaldığını ve milli iradenin önemine vurgu yaparak, palavralara inanılmaması gerektiğini ifade etti.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekti
    15:57 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nda Motosiklet Kazalarına Dikkat Çekti

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Motobike İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2023 yılında meydana gelen motosiklet kazalarının artışına dikkat çekerek, kazalarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların sayısının endişe verici olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, motosiklet kazalarının en fazla şehir içlerinde ve yerleşim yerlerinde gerçekleştiğini vurgulayarak, trafik denetimlerinin artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, motosiklet kullanıcılarının eğitim almalarının önemine değindi ve trafik kurallarına uyma konusunda bilinçlenmenin gerekliliğini vurguladı.

  • Myanmar'da Sivillere Yönelik Saldırılar Artıyor
    15:52 Myanmar'da Sivillere Yönelik Saldırılar Artıyor

    Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar'da son 5 ayda sivillere yönelik saldırılarda belirgin artış görüldüğünü belirterek, 'Sivil hedeflere yönelik hava saldırıları 5 kat arttı.' ifadelerini kullandı. Andrews, askeri yönetimin sivillere yönelik saldırılarının arttığını, cuntaya karşı daha güçlü ve koordineli uluslararası eyleme ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

  • Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde İftar Programında Mahalle Sakinleriyle Buluştu
    15:52 Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde İftar Programında Mahalle Sakinleriyle Buluştu

    Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar programları devam ediyor. Başkan Ataç, Şarhöyük Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar programında Eskişehirliler ile bir araya geldi. Tepebaşı Belediyesi olarak her yıl Ramazan ayında hava şartları el verdiği sürece iftar sofraları kurduğuna dikkati çeken Başkan Ataç, 'İftar sofraları bizim için çok önemli ve değerli. Biz her yıl iftar sofralarımızı kurup vatandaşımızla hem bir araya geliyoruz hem de dini ritüellerimizi yerine getiriyoruz. Birlik ve beraberlik ruhunun en çok yaşatıldığı Ramazan ayında vatandaşlarımızla aynı sofrada olmak bizleri mutlu ediyor' dedi.


15:42 Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek Trabzonspor Başkanı Doğan: Şerefli taraftarlarımızın hesabını kimse bize vermeyecek
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığıyla sınanıyoruz, üstesinden geleceğiz
14:06 Emeklilerin beklediği adım atılıyor Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Emeklilerin beklediği adım atılıyor! Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
13:11 Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım Önce katliam yaptı, sonra ziyafet çekti: Aslan gibi yaşadım, paşalar gibi de yatacağım
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
15:42 Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF’ye resmi başvuruda bulundu Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF'ye resmi başvuruda bulundu
15:24 Yıldız Tilbe’nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı Yıldız Tilbe'nin stadyumda vereceği konserinin bilet fiyatları dudak uçuklattı
15:14 Nelson Mandela’nın torunu ve Che Guevara’nın kızı Filistin’e destek için İstanbul’a geliyor Nelson Mandela'nın torunu ve Che Guevara'nın kızı Filistin'e destek için İstanbul'a geliyor
14:59 Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel ’Günün Hadisi’ yayınlandı Londra tren istasyonundaki panolarda Ramazan ayına özel 'Günün Hadisi' yayınlandı
14:57 BioNTech’in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023’te 78 geriledi BioNTech'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023'te %78 geriledi
14:16 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı 18 yaşındaki bir anne, sevgilisiyle kaçan annesini canlı yayında anlattı
14:00 Konteyner kentte çirkin olay Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi Konteyner kentte çirkin olay! Çocuğu istismar eden şüpheli hakkında karar verildi
13:43 Kate Middleton’ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası Kate Middleton'ın tedavi gördüğü klinikte güvenlik ihlali iddiası
13:24 İranlılar Nevruz için Van’a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor İranlılar Nevruz için Van'a geldi: Eğlence mekanları dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 16:05:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hakan Tütüncü, Kalkan'da Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement