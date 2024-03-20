Hakan Tütüncü, Kalkan\'da Yöresel Ürünler Pazarı\'nın açılışına katıldı

Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katılan Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Kepez'de ortaya koyduğumuz performansı Antalya'nın 19 ilçesinde ortaya koymak istiyoruz" dedi.
Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, seçim çalışmalarını Kaş ilçesinde sürdürdü. Tütüncü, Kaş'ın mahallelerini karış karış gezdi, hemşehrilerinin gönül kapılarını çaldı. Kalkan'da 'Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. İlçe sakinleriyle kucaklaşan Tütüncü'ye, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve Cumhur İttifakı Kaş Belediye Başkan Adayı Mutlu Ulutaş eşlik etti. Kaş ziyaretine Kalkan Mahallesi'nden başlayan Tütüncü, Yöresel Ürünler Pazarı'nın açılışına katıldı. Açılışta konuşan Tütüncü, Yöresel ürünler pazarlarını çok anlamlı ve çok kıymetli bulduğunu söyledi. Kalkan'ın turizmin önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Tütüncü, "Yerli ve yabancı birçok misafir ağırladığımız bu güzel şehirde özellikle kadın emeğinin ekonomik değere dönüşmesi anlamında atılan adım son derece kıymetidir. Bütün dünyada yerel değerleri akıllı bir biçimde ekonomiye, gelire dönüştürmek ve bu anlamda adımlar atmak çok anlamlı. İşte burada, bizim yerel motiflerimizi, yerel desenlerimizi, yerel ürünlerimizi ekonomik bir değere dönüştürecek girişim yapılıyor" dedi.
Kalkan'a altyapı müjdesi
Kalkan'ın sorunlarına değinen Tütüncü, "Mademki Kalkan'ın da altyapıya ihtiyacı var, önümüzdeki dönem öncelikli başlatacağımız çalışmaların başında bu sorunun çözümü olacak. Bu müjdeyi buradan vermek istiyorum" dedi. Kalkan'ın doğal güzelliklerine değinen Tütüncü, bölgenin butik turizm açısından da önemine değindi. Türkiye'de Kaş'ın çok iyi tanıtılması, turizm değerleri potansiyelinin öne çıkarılması açısından çok özel çalışmaları gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.
Büyükşehir belediyelerinin heyecanına ihtiyaç var
Tütüncü, Kaş'ta ikinci ziyaretini Akbel Mahallesi'ne gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri ile bir araya gelen Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. Belediyecilik çalışmalarına değinerek sözlerini sürdüren Tütüncü, ilçe belediyelerinin, büyükşehir belediyelerinin heyecanına çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Tütüncü, "Büyükşehir belediyelerinin 3 temel vazifelerinden bir tanesi bütün ilçelerde altyapı çalışmalarını en güzel şekilde yapmak ve mahallelerin beklentilerini en güzel şekilde karşılamaktır. 1 Nisan 2024'den itibaren başlayacak yeni süreç alt yapı yatırımlarının en güzel şekilde hemşehrilerimizle buluşturulduğu bir dönem olacak. Antalya'nın Gazipaşa'dan Kaş'a kadar ortak birtakım problemleri var. Kanalizasyon, temiz suya ulaşım, yağmur suyu drenajı sorunlarını ortadan kaldıracağız" dedi.
Yeşilköy Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Tütüncü, Antalya'nın altın çağı projelerini anlattı. Tütüncü, "Şehrimize hizmet etmek istiyoruz. Kepez'de ortaya koyduğumuz performansı Antalya'nın 19 ilçesinde ortaya koymak istiyoruz" dedi.
Tütüncü, Kaş'ta gün boyu sürecek seçim çalışmaları kapsamında Ova, Çavdır, Çayköy, Üzümlü ve Kınık Mahallelerini de dolaşacak. - ANTALYA
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