Hakan Tütüncü, Kepez\'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyor

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 15 yıl boyunca Kepez için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Kepez'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz. Antalya'ya yeni vizyon projeler kazandırmak, kenti dünyanın ilk üç şehri haline getirmek istiyoruz." dedi.
Tütüncü, Kepez ilçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Kepez'in yapılan hizmetlerle Antalya'nın en güzel ilçelerinden biri olduğunu söyledi.
İlçeye çok sayıda kalıcı eser bıraktıklarını dile getiren Tütüncü, Kepez'deki başarılı belediyeciliği şimdi Antalya Büyükşehir Belediyesinde sürdürmek istediğini kaydetti.
Seçime sayılı saatler kaldığını belirterek, Kepezlilerden büyükşehir belediye başkanlığı için destek isteyen Tütüncü, şöyle konuştu:
"Kepez'in istikrar kazanmış belediyeciliğini sürdürmek istiyoruz. Antalya'ya yeni vizyon projeler kazandırmak, kenti dünyanın ilk üç şehri haline getirmek istiyoruz. Bunun için sizin desteklerinize ihtiyacımız var. 31 Mart'ta Kepez'de 'Rıza Sümer' demeye hazır mıyız, kararlı mıyız? Antalya Büyükşehirde 'Hakan Tütüncü' demeye var mıyız, hazır mıyız, kararlı mıyız? Allah yolumuzu, ufkumuzu ve bahtımızı açık etsin."
Cumhur İttifakı'nın Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer ise 31 Mart seçimlerinin bir demokrasi seçimi olduğunu ve milletin yine en fazla katılım sağlayarak demokrasiye sahip çıkacağına inandığını kaydetti.
Cumhur İttifakı olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını ve eserler ürettiklerini belirten Sümer, "Zorluklarla mücadele ediyoruz. Zorlukları görünce kafamızı kuma gömenlerden değiliz. Ailelere, gençlere, yaşlılara destek olacağız. Dar gelirli vatandaşların sorunlarını çözmek için hizmet sunacağız. Keşke bizi eleştiren CHP zihniyeti de bunu yapsaydı." diye konuştu.
Programa, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de katıldı.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, katıldığı canlı yayında yaklaşan 31 Mart seçimleri hakkında konuştu.Yavuz, "Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz" dedi.
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, siyaset yapanların belli kurallara ve ilkelere uyarak siyaset yapmaları gerektiğini söyledi. Şahin, Ovacık'a yapılan hizmetlerin önemine vurgu yaparak, vatandaşların algılarını kullanarak siyasi netice elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, Ovacık'a yapılacak yatırımlardan bahsederek destek verilmesi halinde ilçenin daha da gelişeceğini ifade etti.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Tüm Yerel-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, demokrasi için herkesin sandığa gitmesi gerektiğini vurgulayarak, yerel seçimlerin önemine dikkat çekti. Erdağ, vatandaşların bölünmüşlüğe rağmen sandığa sahip çıkması gerektiğini belirtti ve herkesi oy kullanmaya davet etti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde muhtarlık seçim süreciyle ilgili çıkan silahlı kavgada yaralanan Hüseyin Kiraz, hastanede hayatını kaybetti. Kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bitlis'te düzenlenen iftar programında konuşma yaptı. Babacan, Ramazanın bereketli olduğunu ve Türkiye'nin sorunlarına çözüm bulabilecek güce sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, devletin yönetiminde adalet, ehliyet ve istişare ilkelerinin önemine vurgu yaptı.
Tuzla Belediyesi ve Tuzla Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle Tepeören Mahallesi'nde Semt Konağı açıldı. Başkan Şadi Yazıcı, açılışta yaptığı konuşmada, bölgedeki değerlerin korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.
Bursaspor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a son dönemdeki maddi manevi katkılarından dolayı teşekkür mesajı yayımladı.
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