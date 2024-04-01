Politika

Hakan Tütüncü: "Siyaset uzun soluklu bir yolculuk, yürümeye devam edeceğiz"

ANTALYA - Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, "Biz her zaman milletimizin kararının başımızın üstünde yeri olduğunu söyledik. Hayırlı neticeler olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Siyaset uzun soluklu bir yolculuk yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, bugün sandık başına giderek 5 yıl sürecek yerel yöneticilerini seçti. Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinden sonra açılan sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı. Sonucu en çok merak edilen illerin başında gelen Antalya'da şu ana kadar sandıkların yüzde 62,20'si açıldı. Gelen kesin olmayan sonuçlara göre CHP adayı mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yüzde 48.45, Cumhur İttifakı adayı Hakan Tütüncü ise yüzde 40.05 oy aldı. Resmi olmayan sonuçların ardından CHP tarafından şehrin birçok noktasında kutlamalar yapılırken, AK Parti İl Başkanlığı önünde ise sessizlik hakim oldu. Bir süre önce il başkanlığına gelerek partililerle bir araya gelen Tütüncü, il başkanlığı binasından ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sonuçları yakından takip ettiğini belirten Tütüncü, "Biz her zaman milletimizin kararının başımızın üstünde yeri olduğunu söyledik. Hayırlı neticeler olsun. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Siyaset uzun soluklu bir yolculuk yürümeye devam edeceğiz" dedi.