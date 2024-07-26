Hakkari'deki Milli Parkta Doğa Tahrip Ediliyor

Politika

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle doğanın tahrip edildiğini savundu.

Bartin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2020'de Türkiye'nin 45'inci milli parkı olarak koruma altına alınan Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda Hakkari Valiliği ve Belediyesince konaklama tesisleri ve eğlence alanları kurulacağını belirtti.

Bu projelerin, milli parkın korunması gereken hassas doğasının göz ardı edildiğinin bir göstergesi olduğunu savunan Bartin, milli park içerisinde konaklama tesisi ve geniş çaplı eğlence etkinliklerinin yapılmasının doğa tahribatına ve ekosistemlerin yok olmasına neden olacağını dile getirdi. Bartin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl burada düzenlenen festivalde 20 bine yakın kişiye rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış ve diğer etkinlikler sunulmuş, ardından bölgeye bırakılan çöp yığınları milli parkın karşı karşıya kaldığı tehdidi daha da derinleştirmiştir. Milli park statüsüyle korunması gereken Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda yapılacak her türlü festival, eğlence, kamp ve konaklama amaçlı etkinlikler doğa kırımına yol açmaktadır. Bu bir doğa cinayetidir ve bu durum kabul edilemez."