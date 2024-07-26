Hakkari'deki Milli Parkta Doğa Tahrip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hakkari'deki Milli Parkta Doğa Tahrip Ediliyor

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle doğanın tahrip edildiğini savundu. Bartin, milli park içerisinde konaklama tesisi ve geniş çaplı eğlence etkinliklerinin yapılmasının doğa tahribatına ve ekosistemlerin yok olmasına neden olacağını dile getirdi.

26.07.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, Hakkari Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle doğanın tahrip edildiğini savundu.

Bartin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2020'de Türkiye'nin 45'inci milli parkı olarak koruma altına alınan Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda Hakkari Valiliği ve Belediyesince konaklama tesisleri ve eğlence alanları kurulacağını belirtti.

Bu projelerin, milli parkın korunması gereken hassas doğasının göz ardı edildiğinin bir göstergesi olduğunu savunan Bartin, milli park içerisinde konaklama tesisi ve geniş çaplı eğlence etkinliklerinin yapılmasının doğa tahribatına ve ekosistemlerin yok olmasına neden olacağını dile getirdi. Bartin, şunları kaydetti:

"Geçen yıl burada düzenlenen festivalde 20 bine yakın kişiye rafting, kano, bisiklet yarışı, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü, tırmanış ve diğer etkinlikler sunulmuş, ardından bölgeye bırakılan çöp yığınları milli parkın karşı karşıya kaldığı tehdidi daha da derinleştirmiştir. Milli park statüsüyle korunması gereken Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda yapılacak her türlü festival, eğlence, kamp ve konaklama amaçlı etkinlikler doğa kırımına yol açmaktadır. Bu bir doğa cinayetidir ve bu durum kabul edilemez."

Kaynak: AA

Milletvekili, DEM Parti, Hakkari, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hakkari'deki Milli Parkta Doğa Tahrip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:53 Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi Kenan Doğulu devasa valiziyle kamera karşısına geçti, Beren Saat gülme krizine girdi
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:22:09. #1.13#
SON DAKİKA: Hakkari'deki Milli Parkta Doğa Tahrip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement