Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım - Son Dakika
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Politika

Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım

Hakkari\'ye 46 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hakkari'ye 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hakkari'nin sadece 1 kilometre bölünmüş yolu vardı.

07.12.2024 20:05  Güncelleme: 20:10
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Hakkari'ye 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Hakkari'nin sadece 1 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz onu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Hakkari'ye ne lazımsa biz bunları biliyoruz ve bu saikle gayret ediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Hakkari 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakanlık olarak Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "Hakkari'nin sadece 1 kilometre bölünmüş yolu vardı. Biz onu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Yine sıcak asfalt hiç yoktu, bugün 170 kilometrenin üzerine çıkardık. Hakkari'ye ne lazımsa biz bunları biliyoruz ve bu saikle gayret ediyoruz" dedi.

"Güzeldere Geçidi ile 40 dakikalık yol, 5 dakikaya indi"

Hakkari'ye ne lazımsa bunu bilerek gayret ettiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Hakkarimizi Van'a bağlayan yol üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi, meşhur 32 virajları çok çok zorlu bir tüneldi. Ama çok şükür o tünelin bir tanesini bitirdik ve orayı hizmete açtık. Yaklaşık 40 dakika, kış şartlarında bir saat süren trafiği sadece 5 dakikaya indirmiş olduk./Hakkari Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'nı 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde açtık. Haftada her gün sefer var çok şükür" dedi.

Yeniköprü-Yüksekova hattında bulunan tünel hakkında konuşan Uraloğlu, "3 bin 965 metre olan tünelimizin içerisinden geçerek geldik. Ufak tefek eksiklikleri var. Yıl sonuna kadar yetiştirelim diye gayret ediyoruz. İnşallah orayı da bitirip hep beraber Hakkari'ye gelip orayı da hizmete açacağız. 3 bin 965 metrelik bir tünel. Bir insan normal bir yürüyüşle bir saate yakın gider orayı. Şimdi içinden geçiyorsunuz. Her türlü aydınlatma, levha ve trafik güvenliği önlemleriyle beraber tertemiz bir iş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Genel seçim ve yerel seçim süreçlerine değinen Bakan Uraloğlu, "Çok şükür yerel seçimlerde birçok belediyemizi, ilçe ve belde belediyemizi aldık. İl belediyemizi de çok ufak bir farkla kaybettik. Bu kongrelerimiz birlikteliğimizin pekiştiği ve kardeşliğimizin arttığı kongrelerdir. Buradan alacağımız enerjiyle beraber önümüzdeki ilk seçimlerde AK Partimize daha güçlü bir destek vereceğiz. Ben buna canı gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Yapılacak ilk mahalli seçimlerde Hakkari'yi Ak Belediyecilikle tanıştıracaklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Biz sadece geleceğimizi emanet edeceğimiz değil, dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakacak olan Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerini görüyoruz. Onların yetişmesi için de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Biz gerek tek listeyle gerek çoklu listeyle çıkalım burada amacımız beraberce güçlenerek çıkmaktır. Hakkari'ye de bu yakışır" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hakkari'ye 46 milyar liralık yatırım - Son Dakika

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