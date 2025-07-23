Hakkı Töre: Hakkari\'ye Yatırımlar Şart

21. Dönem Doğruyol Partisi Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, Terörsüz Türkiye süreciyle bölgenin kalkınması için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Töre, özellikle Hakkari'ye ayrıcalıklı yatırımlar yapılması talebinde bulundu.

21. Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, barış sürecinin halk tarafından güçlü bir şekilde desteklendiğini ifade ederek, "Hakkari il ve ilçeleri bu süreci destekliyor, halkın yüzde 95'i bu sürecin arkasında. Ancak memleketimiz çok geri kalmış durumda. Sadece şu an değil, 50-60 yıl geriden geliyor. Son 41 yılda daha da geriledi. Artık devletimizden bu bölgeye ciddi yatırımlar yapmasını bekliyoruz" dedi.

Yüksekova'nın il olması talebi

Yüksekova'nın il yapılması gerektiğinin altını çizen Töre, "Yüksekova'nın hem konumu uygun hem nüfusu yeterli. Havaalanı var, geniş ovası var. Dilimli Barajı sayesinde tarım canlanabilir" şeklinde konuştu.

Töre, Yüksekova'nın il olmasıyla birlikte hayvancılık ve ziraat sektörlerinde büyük bir gelişme yaşanacağını belirterek, "Hayvancılık beş katına, ziraat on katına çıkar. Şeker fabrikası gibi sanayi yatırımları yapılabilir" ifadelerini kullandı.

Turizm potansiyeline dikkat çekti

Barış sürecinin yalnızca ekonomi değil, turizm açısından da büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan Töre, "Bu süreçle birlikte Sat Dağları, Cilo Dağları canlanacak. Bölge turizmi gelişecek, yatırım üstüne yatırım yapılacak. Biz bu sürece ve Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar destek veriyoruz" dedi. - HAKKARİ