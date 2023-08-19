Dokunulmazlığına güveniyordu! Ekiplerin sabrını zorlayan Öcalan'ın yeğeni böyle gözaltına alındı - Son Dakika

Dokunulmazlığına güveniyordu! Ekiplerin sabrını zorlayan Öcalan'ın yeğeni böyle gözaltına alındı

Son Güncelleme: 20.08.2023 13:43

'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve rahatsızlığı nedeniyle cezaevinde yaşamını yitiren HDP'li eski Halfeti Belediye Eşbaşkanı Bazo Yılmaz'ın mezarında toplanan grup uyarılara rağmen dağılmadı. Ekiplerin müdahale ettiği gruptaki Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan dahil 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen Yeşil Sol Partili grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve rahatsızlığı nedeniyle cezaevinde yaşamını yitiren Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde anma yapmak isteyen Yeşil Sol Partili bir grup, Yukarı Göklü Asri Mezarlığı'nda toplandı.

UYARIYI DİKKATE ALMADILAR

Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mezarlık içerisinde konuşma gerçekleştirdiği sırada jandarma ekipleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Ekiplerin uyarısına rağmen açıklama devam edince 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı'na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Jandarma, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Dokunulmazlığına güveniyordu! Ekiplerin sabrını zorlayan Öcalan'ın yeğeni böyle gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dokunulmazlığına güveniyordu! Ekiplerin sabrını zorlayan Öcalan'ın yeğeni böyle gözaltına alındı - Son Dakika
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