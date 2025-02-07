Hamaney: ABD ile Müzakere Olumsuz Deneyim - Son Dakika
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Politika

Hamaney: ABD ile Müzakere Olumsuz Deneyim

Hamaney: ABD ile Müzakere Olumsuz Deneyim

İran dini lideri Hamaney, ABD ile müzakerelerin sorunları çözmeyeceğini vurguladı.

07.02.2025 12:31
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözmez. Çünkü deneyimler bunu gösteriyor. Böyle bir ABD yönetimiyle müzakere edilmemelidir. Müzakere etmek ne akıllıca ne de onurlu bir davranıştır" dedi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da Hava Savunma Kuvvetleri komutanlarıyla bir araya geldi. Görüşmede ABD ile müzakere konusuna değinen Hamaney, ABD ile müzakerenin faydasız olduğunu vurguladı. Hamaney, "Öncelikle ABD ile müzakerenin ülkenin sorunlarını çözmeye hiçbir etkisi olmadığını doğru anlamamız gerekiyor. Bize eğer o hükümetle masaya oturursak sorunların çözüleceği intibası vermesinler. Hayır, ABD ile müzakere hiçbir sorunu çözmez. Peki neden? Çünkü deneyimler bunu gösteriyor" dedi.

"ABD anlaşmaya uymadı"

Hamaney, geçmişte ABD ile müzakereler yapıldığını hatırlatarak, "Zamanında ABD ile masaya oturduk ve yaklaşık iki yıl süren müzakereler sonucunda bir anlaşma imzaladık. ABD yalnız değildi, birkaç ülke daha müzakerelere katıldı, ancak görüşmelerin merkezi ABD'ydi. O dönemin hükümeti defalarca gidip geldi, toplantılar yaptı, görüştü, konuştu, güldü, el sıkıştı ve sonunda bir anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı. Ancak ABD'nin anlaşmaya uymadığını belirten Hamaney, "Bu anlaşmada İran tarafı oldukça cömert davrandı ve birçok taviz verdi. Anlaşmanın amacı ABD yaptırımlarının kaldırılmasıydı, ancak bu gerçekleşmedi. Birleşmiş Milletler konusunda ise sürekli bir tehdit unsuru olarak kullanılabilecek bir belirsizlik bırakıldı. Bu anlaşma, iki yıl süren müzakerelerin sonucuydu" dedi.

"ABD ile müzakere edilmemelidir"

ABD ile müzakerelerin sonuçsuz kaldığını belirten Hamaney, "Bu bir deneyimdir ve bu deneyimden ders alalım. Taviz verdik, müzakere ettik, geri adım attık ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Aynı anlaşma, tüm eksikliklerine rağmen karşı taraf tarafından ihlal edilip bozuldu. Böyle bir ABD yönetimiyle müzakere edilmemelidir. Müzakere etmek ne akıllıca ne de onurlu bir davranıştır" ifadelerini kullandı.

"Tehdide tehdit ile karşılık veririz"

ABD'ye yönelik sert mesajlar veren Hamaney, "ABD, kağıt üzerinde dünya haritasını değiştirmeye çalışıyor, ancak bunun hiçbir gerçekliği yok. Bizim hakkımızda da konuşuyor, yorum yapıyor ve tehditler savuruyor. Eğer bizi tehdit ederlerse, biz de onları tehdit ederiz. Eğer bu tehdidi hayata geçirirlerse biz de aynısını yaparız. Halkımızın güvenliğine saldırırlarsa biz de tereddüt etmeden onların ulusal güvenliğine saldırırız" şeklinde konuştu. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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