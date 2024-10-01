Hamaney'den İsrail'e Sert Açıklama

Politika

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'e yönelik füze saldırısın ilişkin yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" dedi.

İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney'den ilk açıklama geldi. Hamaney sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'ın izniyle, direniş cephesinin darbeleri, Siyonist rejimin yıpranmış ve çürümekte olan cesedi üzerinde daha güçlü ve acı verici olacaktır" ifadelerini kullandı. - TAHRAN