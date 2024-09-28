Hamaney'den Nasrallah'a Destek Mesajı - Son Dakika
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Politika

Hamaney'den Nasrallah'a Destek Mesajı

Hamaney\'den Nasrallah\'a Destek Mesajı

Hamaney, Hizbullah lideri Nasrallah'ın öldüğü iddialarına karşı tüm direniş güçlerinin yanında olduğunu belirtti.

28.09.2024 14:50
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İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Beyrut'ta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddiasının ardından yayınladığı mesajında, "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bugün Allah'ın izniyle Lübnan, işgalci, aşağılık ve rezil düşmanı yaptıklarından pişman edecek" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a dün akşam düzenlenen ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü iddia edilen saldırıya ilişkin mesaj yayımladı. Hamaney mesajında, "Lübnan'daki savunmasız insanların katledilmesi, Siyonist rejimin vahşiliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve aynı zamanda işgalci rejim liderlerinin dar görüşlülüğünü ortaya koydu" ifadelerini kullandı. Hamaney, Siyonist rejimin Gazze'deki savaştan ders almadığını ifade ederek, "Bu terör çetesi, kadınlar, çocuklar ve sivillerin topluca öldürülmesinin direniş örgütlerini zayıflatamayacağını anlayamadı. Şimdi de aynı ahmakça politikaları Lübnan'da uygulamaya çalışıyorlar" dedi. İsrail'in Hizbullah'a zarar vermeyecek kadar zayıf olduğunu vurgulayan Hamaney, "Bölgedeki tüm direniş güçleri Hizbullah'ın yanında ve onu destekliyor. Bu bölgenin geleceğini, Hizbullah liderliğindeki direniş güçleri belirleyecek. Allah'ın izniyle Lübnan, düşmanı pişman edecek" dedi.

"Lübnan, aşağılık ve rezil düşmanı yaptıklarından pişman edecektir"

Hamaney, Lübnan halkının işgalci İsrail ordusunun Beyrut'a kadar girdiğini ve Hizbullah'ın onları Lübnan'dan kovarak Lübnan'ı özgür ve onurlu bir hale getirdiğini unutmadıklarını belirterek, "Bugün Allah'ın izniyle Lübnan, işgalci, aşağılık ve rezil düşmanı yaptıklarından pişman edecek. Tüm Müslümanların, Lübnan halkı ve onurlu Hizbullah'ın yanında durarak işgalci ve zalim rejime karşı destek vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu yüksek alarm durumuna geçti

İsrail ordu sözcüsü Nadav Şoşani yaptığı açıklamada, ordunun daha geniş çaplı bir çatışmaya karşı yüksek alarma geçtiğini, "Nasrallah'ın ölümünün" Hizbullah'ın rotasını değiştirmesine yol açmasını umduğunu ifade etti. Şoşani, "Bunun Hizbullah'ın eylemlerini değiştireceğini umuyoruz. Hizbullah'ın 1 yıldır bize karşı saldırılar düzenlediğini gördük. Bize karşı saldırılarını sürdüreceklerini veya sürdürmeye çalışacaklarını varsaymamız güvenlidir" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ise yaptığı açıklamada, "Mesaj basit, İsrail vatandaşlarını tehdit eden herkese nasıl ulaşacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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