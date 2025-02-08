Hamaney: Filistin Zaferine Kesin Gözüyle Bakıyoruz

Politika

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney başkent Tahran'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Hamas'ın İsrail karşısında büyük fedakarlıklar gösterdiğini belirterek, "Direniş sadece İsrail'e karşı değil, aynı zamanda ABD'ye karşı da bir zafer kazandı. Onların hiçbir hedefine ulaşmasına izin vermediniz" ifadelerini kullandı.

İran Dini Liderlik Ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayya ve Hamas Batı Şeria Teşkilatı Başkanı Zahir Cebbarin, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile başkent Tahran'da bir araya geldi. Hamaney görüşmede, Gazze halkının direnişiyle İslam dünyasına örnek olduğunu belirterek Filistin meselesinin İran için temel bir konu olduğunu ve Filistin zaferinin kesin olduğunu ifade etti. Hamas'ın İsrail karşısında büyük fedakarlıklar yaptığını vurgulayan Hamaney, "Direniş sadece İsrail'e karşı değil, aynı zamanda ABD'ye karşı da bir zafer kazandı. Onların hiçbir hedefine ulaşmasına izin vermediniz" dedi. Hamaney, "Allah, sizlere ve Gazze halkına izzet ve zafer nasip etti. Gazze, 'Nice küçük topluluklar, büyük kalabalıklara Allah'ın izniyle galip gelmiştir' ayetinin bir örneği oldu. O gün gelecek ve sizler Kudüs meselesini İslam dünyası için onurla çözmüş olacaksınız" şeklinde konuştu.

"Filistin'in zaferine kesin gözüyle bakıyoruz"

ABD'nin son dönemde İran'a yönelik tehditlerine de değinen Hamaney, "Bu tür tehditler, milletimizin ve yetkililerimizin kararlarını etkilemez. İran milleti Filistin halkının desteklenmesi gerektiğine kesin bir şekilde inanmaktadır ve bu konuda en ufak bir şüphe yoktur. Filistin'in desteklenmesi bizim açımızdan temel bir konu ve Filistin'in zaferine kesin gözüyle bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Direnişinin zaferi, bizim ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ortak zaferidir"

Hamas yetkilileri ise İran'ın direniş hareketine verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail, Gazze'de kazanılan zaferin İran İslam Devrimi'nin yıl dönümüyle aynı döneme denk gelmesini "hayırlı bir işaret" olarak nitelendirdi. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye ise "Bugün burada büyük bir gururla bulunuyoruz. Gazze direnişinin zaferi, bizim ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ortak zaferidir" dedi. - TAHRAN