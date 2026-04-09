Hamaney: "Savaş istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz"

İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü nedeniyle yayınladığı mesajda, "Uğradığımız tüm zararların tazminini talep edeceğiz. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni ve daha ciddi bir aşamaya gireceğiz. Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran dini lideri Mücteba Hamaney, eski dini lider Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. İran halkının ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışma sürecinde "kesin bir zafer" elde ettiğini belirten Hamaney, "İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük bir güç olarak yükselişinin artık açık şekilde görüldüğünü ve bu sürecin şehitlerin kanı, halkın sahadaki varlığı ve ordunun fedakarlıkları sayesinde gerçekleştiğini" vurguladı.

"Halkın sahadaki varlığı daha da önem kazanmaktadır"

Halkın son 40 günde meydanlarda gösterdiği katılımın korunması gerektiğine dikkat çeken Hamaney, "Mevcut aşamada, şehit liderin ortaya koyduğu hedeflere ulaşılabilmesi için en önemli unsur, halkın son 40 günde olduğu gibi sahadaki varlığını sürdürmesidir. Bu nedenle, düşmanla müzakere yapılacağının açıklanmasıyla birlikte sokaklarda bulunmanın artık gerekli olmadığı düşünülmemelidir. Aksine, askeri çatışmaların zorunlu olarak durduğu bir dönemde bile halkın sahadaki varlığı daha da önem kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Biz savaş istemedik ve istemiyoruz"

Mesajında Körfez ülkelerine seslenen Hamaney, "Siz olağanüstü bir olaya tanıklık ediyorsunuz. O halde doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun. Yalan vaatlere karşı dikkatli olun. Sizden hala uygun bir tavır bekliyoruz. Ancak bu şekilde kardeşliğimizi ve iyi niyetimizi ortaya koyabiliriz. Bu da sizi küçümseyen ve sömürmekten vazgeçmeyen güçlere karşı açık bir duruş sergilemenizle mümkündür. Şunu açıkça söylüyoruz. Ülkemize saldıranlar asla cezasız kalmayacak. Uğradığımız tüm zararların tazminini, şehitlerimizin kanının hesabını ve gazilerimizin haklarını mutlaka talep edeceğiz. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yönetiminde yeni ve daha ciddi bir aşamaya gireceğiz. Biz savaş istemedik ve istemiyoruz ancak meşru haklarımızdan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bu doğrultuda direniş cephesini bir bütün olarak değerlendirmekteyiz" ifadelerine yer verdi.

Birlik ve dikkat çağrısı

Mesajının devamında halka yönelik tavsiyelerde de bulunan Hamaney, "Bu aşamada, hedeflerimize ulaşana kadar bazı hususlara dikkat edilmesi gerekiyor. Öncelikle, milletin tüm kesimleri birbirine karşı duyarlı olmalı, savaşın doğal sonucu olarak ortaya çıkan eksikliklerin toplum üzerindeki etkisi en aza indirilmelidir. Bu eksiklikler, devlet ve ilgili kurumların çalışmalarıyla büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. İkinci olarak, düşman destekli ya da onların çizgisinde yayın yapan medya karşısında dikkatli olunmalıdır. Bu medya organlarının ülke ve milletin çıkarlarını gözetmediği defalarca görülmüştür. Bu nedenle ya tamamen uzak durulmalı ya da verdikleri bilgilere şüpheyle yaklaşılmalıdır. Üçüncü olarak milletimiz, resmi yas süresi sona erse de, lideri ve tüm şehitlerin kanını yerde bırakmama kararlılığını korumalı ve buna her zaman hazır olmalıdır" dedi. - TAHRAN