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Hamas, Almanya'nın İsrail'e tank mühimmatı gönderme planını kınadı - Son Dakika
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Hamas, Almanya'nın İsrail'e tank mühimmatı gönderme planını kınadı

Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planı ile 'Filistinlilere karşı yürütülen savaşa doğrudan ortak olduğunu' ifade etti. Almanya'nın mühimmat gönderme planı Hamas tarafından kınandı ve Almanya'nın Nazi Siyonist hükümetinin işlediği savaş suçlarının sorumluluğunu taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, Almanya'nın insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden çoğalttığı belirtildi.

Hamas, Almanya\'nın İsrail\'e tank mühimmatı gönderme planını kınadı
17.01.2024 - 12:55,
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Hamas Hareketi, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planı ile "Filistinlilere karşı yürütülen savaşa doğrudan ortak olduğunu" ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 103. günde devam ederken, Almanya'nın İsrail'e yaklaşık 10 bin adet tank mühimmatı gönderme planı tepki çekti. Hamas'tan Telegram üzerinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu planın Almanya'yı Filistin halkına karşı yürütülen savaşa "doğrudan bir ortak" haline getirdiği ifade edildi. Ayrıca planın, "Nazi Siyonist (İsrail) hükümetinin" işlediği savaş suçlarının tüm siyasi ve ahlaki sorumluluğunu taşıdığı vurgulandı. Almanya'nın mühimmat gönderme planının kınandığı açıklamada, "Öyle görünüyor ki Almanya, insanlığa karşı işlediği günahlarla dolu tarihini yeniden çoğaltıyor ve yakın geçmişten alınan dersler bunlara engel olmuyor. Buradan halkımızın, kendisine yönelik saldırıya katılan, tüm tabuları çiğneyen bu cani düşmana koruma sağlayan hiç kimseyi unutmayacağını ve affetmeyeceğini beyan ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Alman Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan haberde Alman hükümetinin, İsrail hükümetinin talebi üzerine ülkeye tank mühimmatı sevkiyatına izin verilmesine prensipte olumlu baktığı öne sürülmüştü.

ABD: "Hamas-İsrail arasında yeni esir takasına ilişkin ciddi ve yoğun görüşmeler yapıyoruz"

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'ün Hamas-İsrail arasında yeni bir esir takasına yönelik yürütülen çabaları devam ettirmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da olduğunu söyledi. Kirby, "Şunu söyleyebilirim ki bu konuda çok titizlikle çalışıyoruz. Şu an bulunduğumuz noktanın ötesine geçmek istemiyorum ama Katar'da başka bir (esir takası) anlaşma konusunda çok ciddi ve yoğun görüşmeler yaptığımızı söyleyebilirim. Umarım yakın zamanda meyvesini verecek" şeklinde konuştu. - GAZZE

Kaynak: İHA
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