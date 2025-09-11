Hamas: İsrail\'in Doha saldırısının ardından taleplerimizde değişiklik yok

Hamas yetkilisi Fawzi Barhoum, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas heyetine düzenlendiği saldırının ardından Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin taleplerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerini hedef almasının yankıları sürerken; Hamas'tan kritik bir açıklama geldi.

İSRAİL'İN VURDUĞU KENTTE KONUŞTU

Hamas yetkilisi Fawzi Barhoum, İsrail'in vurduğu Katar'ın başkenti Doha'da açıklamalarda bulundu. Barhoum, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırıda Hamas'ın müzakere heyetini hedef alındığını ve saldırı sırasında heyetin bir gün önce Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani tarafından sunulan Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin yeni teklifi ele aldığını ifade etti. Barhoum, "Saldırı gerçekleştiği sırada, müzakere heyeti teklife vereceği yanıtı tartışıyordu" dedi.

"TALEPLERİMİZDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Saldırının ardından Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin taleplerinde bir değişiklik olmadığını belirten Barhoum, Hamas'ın ateşkes için temel taleplerinin tam ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi, gerçek bir esir-rehine takası, insani yardım ve bölgenin yeniden inşası olduğunu yineledi.

"HAYALİ BİR ZAFER ELDE ETME GİRİŞİMİ"

Barhoum, "Bu suç, tüm Arap ve İslam ülkelerine savaş ilanıdır. İsrail'in başarısız girişimi, Gazze'deki başarısızlığın ardından hayali bir zafer elde etme girişimidir" ifadelerini kullandı. Barhoum, ayrıca İsrail saldırısında Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Haya'nın eşinin de yaralandığını açıkladı.