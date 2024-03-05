Hamas: Gazze'de ateşkes İsrail'in engellemesiyle gerçekleşmiyor

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirterek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" dedi.
ABD, Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ve Hamas arasında yeni bir esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasına dair görüşmeler sürerken, Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamdan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların kendilerine sundukları ateşkes anlaşmasına dair önerilere cevap verdiklerini belirterek, İsrail'i ateşkes anlaşmasını geciktirmekle suçladı.
Verdikleri cevapta, ateşkes sağlanması, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, yerinden edilmiş kişilerin özellikle kuzeyde bıraktıkları bölgelere geri dönmeleri ve yeterli yardım ile Gazze Şeridi'nin yeniden inşasının sağlanmasına yönelik taleplerini yeniden teyit ettiklerini aktaran Hamdan, İsrail birlikleri Gazze'den çekilene ve yardımların girişine izin verilene kadar esir takası olmayacağını vurguladı. Hamdan, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanana kadar esir değişimi olmayacak. Şartlar yerine getirilmezse esir meselesi masada olmayacak. Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılmasını engelleyen İsrail'dir" dedi.
ABD'nin Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen müzakere sürecinde İsrail'e herhangi bir baskı uygulamadığına dikkat çeken Hamdan, "ABD'nin İsrail'in çatışmaları sadece birkaç haftalığına durdurup sonra yeniden başlatma arayışını desteklemesi siyasi bir saçmalıktır" dedi.
Havadan sağlanan yardımların Gazze halkının ihtiyaçlarının sadece küçük bir kısmını karşıladığını ifade eden Hamdan, " Washington'a, yardımın bırakılmasından ziyade en önemli şeyin İsrail'e silah tedarikinin durdurulması olduğunu söylüyoruz" dedi.
Hamdan, ayrıca Arap ve Müslüman ülkelerin Gazze'deki soykırımı durdurmak için ciddi adımlar atması gerektiğini vurguladı. - BEYRUT
Son Dakika › Politika › Hamas: Gazze'de ateşkes İsrail'in engellemesiyle gerçekleşmiyor - Son Dakika
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