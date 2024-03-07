Mısır'da Hamas heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
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Politika

Mısır'da Hamas heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı

Mısır medyası, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktardı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için arabulucuların tüm çabalarını 'engellediğini' ifade etti. Arabulucular tarafları yumuşatmaya çalışıyor.

07.03.2024 14:54
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Mısır medyası, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktardı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes ve esir takası anlaşması için gerçekleştirilen müzakereler çıkmaza girdi. Mısır'da yayın yapan Al-Qahera News kanalının haberine göre Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için arabulucuların tüm çabalarını "engellediğini" ifade etti. Zuhri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirme, askeri birliklerini tamamen geri çekme, bölgeye yardım için giriş özgürlüğü sağlama ve yerinden edilenlerin geri dönmesi yönünde Hamas'ın sunduğu talepleri reddettiğini aktardı.

Arabulucular tarafları yumuşatmaya çalışıyor

Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Son olarak ateşkes için 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı. 5 Mart'ta sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik dün yapılan yazılı açıklamada, arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtilerek, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanılmıştı. İsrail, Kahire'deki son müzakerelere heyet göndermedi.

İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtiyor. Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.

Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

İsrail, Kahire, Mısır, Gazze, Güvenlik, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Mısır'da Hamas heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı - Son Dakika

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