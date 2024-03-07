Mısır'da Hamas heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı

Mısır medyası, Hamas heyetinin ateşkes görüşmelerinin sürdüğü Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığını, müzakerelerin gelecek hafta devam edeceğini aktardı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes ve esir takası anlaşması için gerçekleştirilen müzakereler çıkmaza girdi. Mısır'da yayın yapan Al-Qahera News kanalının haberine göre Hamas heyeti Kahire'den ayrıldı. Görüşmelerin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Sami Ebu Zuhri, İsrail'in Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için arabulucuların tüm çabalarını "engellediğini" ifade etti. Zuhri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirme, askeri birliklerini tamamen geri çekme, bölgeye yardım için giriş özgürlüğü sağlama ve yerinden edilenlerin geri dönmesi yönünde Hamas'ın sunduğu talepleri reddettiğini aktardı.
Arabulucular tarafları yumuşatmaya çalışıyor
Katar ve Mısır arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması sağlanmasına yönelik diplomatik çabalar devam ediyor. Son olarak ateşkes için 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, ABD ve Hamas'ın katılımıyla müzakerelere başlanmıştı. 5 Mart'ta sona erdiği belirtilen müzakerelerin uzatıldığı duyurulmuştu. Hamas'tan ateşkes görüşmelerine yönelik dün yapılan yazılı açıklamada, arabulucular üzerinden müzakerelere devam edeceği belirtilerek, "Halkımıza yönelik saldırının kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal (İsrail) hala bu anlaşmanın öngördüğü şartlardan kaçıyor" ifadeleri kullanılmıştı. İsrail, Kahire'deki son müzakerelere heyet göndermedi.
İsrail yönetimi, Hamas "yok edilene" ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar savaşmaya devam edeceğini, yalnızca "geçici bir ateşkesi" kabul edeceğini belirtiyor. Hamas ise İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeden rehineleri serbest bırakmayacağını ifade ederken, rehineler karşılığında İsrail'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan üst düzey isimler de dahil olmak üzere çok sayıda mahkumun serbest bırakılmasını istiyor.
Arabulucuların her iki tarafı da taleplerini yumuşatmaları konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor. - KAHİRE
Son Dakika › Politika › Mısır'da Hamas heyeti müzakerelerin devam edeceğini açıkladı - Son Dakika
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, İlçemize ne yapabiliriz diye dertlendik. Dolayısıyla iyi niyetle bir 5 yılı tamamladık. Güzel işlere imza attık dedi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik, kadınların her gününün kutlanması gerektiğini belirtti ve kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını kutladığımız anlamlı bir gün olduğunu vurguladı. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadele, eğitim fırsatlarının artırılması, iş hayatında eşitlik ve kadın sağlığı gibi konuların da gündeme getirildiği Kadınlar Günü'nün önemine değindi.
Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Başkan Adayı Ali Atlı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Atlı, kadınların gücünü, sevgisini ve özverisini kutladığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde yaptığı konuşmada, muhalefeti eleştirerek, Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemeye çağırdı. Erdoğan, Mersin'e yapılan kamu yatırımlarını anlatarak, 31 Mart seçimlerinde Mersin'in potansiyelini değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin mitinginde muhalefeti eleştirerek, plan ve projeleri olmadığını söyledi. Erdoğan, muhalefetin sadece kendi siyasi çıkarlarıyla ilgilendiğini ve birbirleriyle uğraşmaktan başka hiçbir işe vakitleri olmadığını belirtti.
Sincan Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği okul sporları Ankara il halk oyunları yarışmasında birinci oldu. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, il birincisi olan öğrencileri ve teknik heyeti makamında kabul etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde karşılanan Aydın, basın mensuplarıyla tanıştı. Makamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ağır yaralanan Turgut Aslan'ın fotoğrafı yer aldı.
AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Yenişehirlioğlu, beraberinde AK Parti Akhisar Belediye Başkan adayı Ömer İşçi, Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ve MHP Akhisar İlçe Teşkilatı üyeleriyle, Akhisar Ticaret Odasında düzenlenen toplantıya katıldı, ardından esnafı ziyaret etti. Akhisar'da seçimi almak istediklerini vurgulayan Yenişehirlioğlu, adayları Ömer İşçi'ye destek istedi. Yaşanabilir şehirler oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yenişehirlioğlu, 'El ele tutuşursak sonuç alırız. Almamamız için hiç sebep yok. Akhisar Devlet Hastanesi yatırım programına alındı. Bütün mesele dertlenmekle alakalı, eğer dertlenirseniz sonucunu da alıyorsunuz. Baştan beri söylüyorum milletvekilliği icra makamı değil rica makamı. Çünkü bizim imza yetkimiz yok.' diye konuştu.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, seçildiğinde belediye kapılarının DEM Parti hariç her partiye açık olacağını söylemesi parti içinde büyük krize yol açtı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Köksal'a tepki göstererek ya kendine iş bulmasını ya da başka partiye geçmesini söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "CHP'li belediyeler hizmetlerini eşit sunacaklarına ve belediyenin kapılarını herkese açacaklarına söz verecekler" dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?