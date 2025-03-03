Hamas İsrail'in 962 Ateşkes İhlalini Açıkladı

Politika

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri ateşkesi 962 kez ihlal etti" dedi. Hamdan ayrıca, "İsrail anlaşmada öngörülen 60 bin mobil ev yerine Gazze'ye sadece 15 mobil evin girmesine izin verdi" dedi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ihlallerine ilişkin açıklama yaptı. Hamdan, "İsrail güçleri ateşkesi 962 kez ihlal etti ve ateşkes süresince 116 Filistinliyi öldürdü" ifadelerini kullandı. İsrail'in günde ortalama 50 yerine 23 yakıt kamyonunun Gazze'ye girişine izin verdiğini aktaran Hamdan, "İsrail ticari yakıt ithalatına izin vermedi" dedi.

İsrail'in anlaşmada öngörülen 60 bin mobil ev yerine Gazze'ye sadece 15 mobil evin girmesine izin verdiğini ifade eden Hamdan, "Enkazı kaldırmak için en az 500 iş makinesine ihtiyaç varken, Gazze'ye 9 iş makinesinin girmesine izin verildi. Yeniden inşa malzemesi ve tıbbi ekipman kısıtlandı. İsrail elektrik santralinin yeniden çalıştırılmasına izin vermedi" dedi.

İsrail'in ihlallerine rağmen Hamas'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin taahhütlerini "tam olarak ve zamanında" yerine getirdiğini söyleyen Hamdan, Hamas'ın "anlaşmaya bağlı olduğunu" ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu aktardı. İsrail'in üzerinde anlaşmaya varılan maddelere uymayarak ilk aşamayı uzatmak gibi alternatif önerilerle "durumu başa döndürmeye" çalıştığını söyleyen Hamdan, "Netanyahu ve aşırılık yanlısı hükümetinin insani yardımı müzakerelerde bir baskı kartı olarak kullanarak halkımıza karşı giriştiği ucuz şantajı kınıyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'e geçişleri açması ve hayat kurtaran insani yardımların Gazze'ye girişine izin vermesi için baskı yapmaya çağırıyoruz" dedi.

Uluslararası topluma ve arabuluculara İsrail'i anlaşmaya geri dönmeye zorlamaları ve anlaşmanın bozulmasını engellemeleri çağrısında bulunan Hamdan, "ABD'nin siyonist varlığa verdiği mutlak destek ve İsrail'in ihlallerine yönelik uluslararası sessizlik nedeniyle küresel güvenlik ve istikrar tehdit altında" dedi. - BEYRUT