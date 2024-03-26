Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.

26.03.2024 16:32  Güncelleme: 16:33
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "BM'deki Filistin halkının direnişi ve başta direniş cephesi olmak üzere İslam Ümmetinin bir başarısıdır" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez İran'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile önce baş başa ardından da heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Haniye görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Haniye, BM'de Gazze için alınan ateşkes kararıyla İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını belirterek, "Siyonist İsrail rejimi uluslararası alanda benzeri görülmemiş bir izolasyon ile karşı karşıya. Bu Filistin halkının göstermiş olduğu direnişin bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

"ABD, kendi kararlarını uluslararası topluma dayatamaz"

Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Gazze direnişinde 6. ayına girildiğini kaydeden Haniye, İsrail soykırımları ve katliamları karşısında Filistin halkının göstermiş olduğu direnişin "efsaneleştiğini" ve İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerine ulaşmada başarısız olduğunu söyledi. Haniye, "BM'deki ateşkes kararı geç alınmış olsa da İsrail'i uluslararası alandan izole etmesi ve yalnızlaştırması açısından önemli bir karar. ABD, kendi kararlarını uluslararası topluma dayatamaz. Şüphesiz ateşkes kararı, Filistin halkının direnişi ve başta direniş cephesi olmak üzere İslam Ümmetinin bir başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kudüs günü olarak bilinen Ramazan ayının son cuması için Filistin'e destek gösterileri çağrısı yapan Haniye, "Savaş devam ediyor. Filistin halkı birçok sorun ile karşı karşıya ve Kudüs gününde Müslümanlardan beklentimiz meydanlara çıkmaları ve Mescid-i Aksa'nın özgürleşmesinde güçlü bir adım atmalarıdır" açıklamasını yaptı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas Lideri İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika

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