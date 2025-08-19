Hamas, Mısır ve Katar'ın Ateşkes Teklifini Onayladı - Son Dakika
Politika

Hamas, Mısır ve Katar'ın Ateşkes Teklifini Onayladı

19.08.2025 12:43
Hamas, Mısır ve Katar'ın sunduğu Gazze'de ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı.

Hamas Hareketi, arabulucu ülkeler Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkese ilişkin sunduğu yeni teklifi onayladığını duyurdu.

Hamas'ın sosyal medya hesabından dün akşam yapılan yazılı açıklamada, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın pazar günü sunduğu Gazze'de ateşkes teklifinin kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hamas Hareketi ve Filistinli gruplar, Mısırlı ve Katarlı arabulucular tarafından sunulan teklifi onayladıklarını bildirdi" ifadeleri kullanıldı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Bassem Naim de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hamas Hareketi, arabulucuların yeni teklifini kabul etti. Allah'tan halkımıza karşı sürdürülen bu savaşın ateşini söndürmesini diliyoruz" dedi.

Ateşkes teklifi

Mısır ve Katar'ın teklifinin, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Haziran ayında sunduğu bir çerçeveye dayandığı belirtiliyor. Buna göre Hamas, 60 günlük ateşkes kapsamında 20'sinin hayatta olduğu düşünülen 50 İsrailli rehinenin yaklaşık yarısını iki parti halinde serbest bırakacak. Ayrıca kalıcı ateşkes için de görüşmeler yapılacak.

Hamas heyeti Kahire'de

Hamas'ın baş müzakerecisi Halil el-Hayya liderliğindeki Hamas heyeti, geçtiğimiz haftadan bu yana Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunurken, yeni bir anlaşma için arabulucularla görüşüyordu. Dün üst düzey bir Hamas yetkilisi, heyetin pazar günü aldığı yeni ateşkes teklifini incelediğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

12:41
Mersin’de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
Mersin'de Şehit Cenazesini Provoke Etmeye Çalışmış
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
