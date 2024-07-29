Hamas, Netanyahu'nun ateşkese ilişkin görüşmelerde anlaşmaktan kaçındığını belirtti - Son Dakika
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Politika

Hamas, Netanyahu'nun ateşkese ilişkin görüşmelerde anlaşmaktan kaçındığını belirtti

Hamas, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Roma'da yapılan son görüşmelerde yeni koşullar ve talepler öne sürerek ateşkese varmaktan kaçındığını belirtti. Hamas, Netanyahu'nun tarafları oyalama stratejisine geri döndüğünü ifade etti.

29.07.2024 17:59
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Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin İtalya'da yapılan son görüşmeye ilişkin, "Arabulucuların aktardıklarından Netanyahu'nun bir anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğü açıktır" dedi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, MOSSAD Başkanı David Barnea, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ve Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani'nin İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelerek, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ele aldığı görüşme sonrası Hamas açıklama yaptı. Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Roma'da arabulucular aracılığıyla yürütülen son tur görüşmelerin ardından ABD'nin ateşkes önerisine yeni koşullar ve talepler eklediğini belirterek, İsrail'in ateşkes önerisine verdiği yanıtın Netanyahu'nun anlaşmaya varmaktan kaçınmak için tarafları oyaladığını gösterdiğini söyledi. Hamas, "Arabulucuların aktardıklarından Netanyahu'nun yeni koşullar ve talepler öne sürerek bir anlaşmaya varmaktan kaçınma stratejisine geri döndüğü açıktır" dedi. - DOHA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hamas, Netanyahu'nun ateşkese ilişkin görüşmelerde anlaşmaktan kaçındığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hamas, Netanyahu'nun ateşkese ilişkin görüşmelerde anlaşmaktan kaçındığını belirtti - Son Dakika
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