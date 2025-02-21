Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesinin Karışmış Olabileceğini Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Hamas, Shiri Bibas'ın Cenazesinin Karışmış Olabileceğini Açıkladı

Hamas, İsrail'in saldırısı sonrası Shiri Bibas'ın cenazesinin başka bir cesetle karışmış olabileceğini belirtti.

21.02.2025 14:26
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Hamas, İsrail'in saldırısı sonucu Kasım 2023'te ölen esir Shiri Bibas'ın kalıntılarının aynı saldırıda hayatını kaybeden başka biriyle karışmış olabileceğini belirterek, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

İsrail'in dün teslim edilen 4 cenazeden birinin 32 yaşındaki Shiri Bibas'a ait olmadığını açıklamasının ardından Hamas'tan cevap geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Biz Hamas olarak tüm yükümlülüklerimize olan tam bağlılığımızı vurguluyoruz. Bunu son birkaç gündeki davranışlarımızla da kanıtladık. Arabulucu kardeşlerden İsrail'in iddialarını aldık, bu iddiaları çok ciddi bir şekilde inceleyeceğiz ve sonuçlarını da açık bir şekilde duyuracağız" ifadeleri kullanıldı. Shiri Bibas'ın cansız bedeninin İsrail'in saldırısı sırasında aynı noktada hayatını kaybeden Filistinlilerle karışmış olabileceği belirtilerek, "Ailenin diğer Filistinlilerle birlikte bulunduğu yerin işgal güçleri tarafından bombalanması sonucu cesetlerde karışma olabileceği ihtimaline dikkat çekiyoruz. Tarafımızca yapılan incelemenin sonuçlarını arabulucu kardeşlere bildireceğiz. Aynı zamanda işgalcilerin, bombardımanda öldürülen Filistinli bir kadına ait olduğunu iddia ettikleri cenazenin iadesini talep ediyoruz" denildi.

Hamas, dün 4 cenazeyi İsrail'e teslim etmişti

Hamas, dün Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması çerçevesinde Kasım 2023'te İsrail'in hava saldırıları sonucu ölen 32 yaşındaki Shiri Bibas ve çocukları 4 yaşındaki Ariel Bibas ve 10 aylık Kfir Bibas ile 83 yaşındaki Oded Lifshitz'in cenazelerinin Kızılhaç'a teslim edildiğini duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) bugün yapılan açıklamada, Ariel Bibas, Kfir Bibas ile Oded Lifshitz'in kimliklerinin doğrulandığı, ancak Shiri Bibas'a ait olduğu belirtilen cenazenin başka birine ait olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Kimlik tespit sürecinde alınan cesedin Shiri Bibas'a ait olmadığı belirlendi, ayrıca başka bir rehineyle de eşleşmedi. Bu isimsiz, kimliği belirsiz bir ceset" ifadesi kullanıldı. Ateşkes anlaşmasının Hamas tarafından ihlal edildiği öne sürülen açıklamada, "Hamas'ın Shiri'yi tüm rehinelerimizle birlikte teslim etmesini talep ediyoruz" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

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