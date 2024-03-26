Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Görüştü

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, çatışmaların başladığı 7 Ekim'den bu yana ikinci kez İran'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. İranlı yetkililerle görüşmek üzere geldiği başkent Tahran'da temaslarına başlayan Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından Dışişleri Bakanlığı'nda karşılandı. Haniye ve Abdullahiyan ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail ile Hamas arasında acil ateşkes talep eden kararı kabul etmesinden bir gün sonra gerçekleşen görüşmede, Gazze'de kalıcı ateşkes, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılarak bölgeye insani yardımların ulaştırılması gibi konular ele alındı. - TAHRAN
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Mardin'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheliden 8'i tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Batman'da gerçekleştirilen nevruz etkinliği sonrasında sokaklarda izinsiz gösteri yapan terör yandaşları, güvenlik kameralarına yansıdı. Özel Hareket Polisi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyette bulunmak, terör örgütü propagandası yapmak, kamu malına zarar vermek suçlarından soruşturma kapsamında adli mercilere sevk edilecek.
Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın 'Güçlü Muğla lobisinin başında Aydın Ayaydın olmalı' sözlerine, 'Sayın Aras, bana teklif yapmanıza gerek yok. Ben zaten tüm bu sorunları bildiğim ve sizin de çözemeyeceğinizi gördüğüm için başkanlığa aday oldum.' diye karşılık verdi.
BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin, Ahlatlıbel'deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı. Kahramanmaraş'ta 15 yıl önce gerçekleşen kazanın arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı. Yeniden açılan ana soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel'deki keşif işlemi gerçekleştirildi ve Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gazze'deki acil ateşkes talep kararını olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini belirtti. Bakan Göktaş, İsrail'in bu kararı yerine getirmesini ve insani yardımların Gazze'ye ulaştırılmasını temenni etti. Ayrıca, Bakanlık olarak Gazze'ye sosyal hizmet ve psikososyal destek verdiklerini ve Gazzeli çocukları ülkede ağırlamak için girişimlerde bulunduklarını ifade etti.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında Yenimahalle ilçesinde halkı selamladı. Altınok, Ankara'nın sağduyuya sahip olacağını ve eser ve hizmet belediyeciliğinin galip geleceğini belirtti. Ayrıca, Antalya'da daire aldığı iddialarına yanıt veren Altınok, bu iddiaların yalan ve iftira olduğunu söyledi. Altınok, Belçika'da gerçekleşen terör saldırısını da kınadı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, BM'deki Filistin halkının direnişinin İslam Ümmeti için bir başarı olduğunu belirtti. Haniye, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaştığını ve Gazze'deki direnişin başarılı olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzurlu ve güvenli bir şehir olmasını istediklerini belirterek, 1 Nisan sabahı Bayrampaşa'ya yeniden güneş doğacağını söyledi.
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