 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Posterinin Diyarbakır Surlarına Asılması - Son Dakika

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Posterinin Diyarbakır Surlarına Asılması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır surlarına asıldı. Poster üzerinde Ebu Ubeyde'nin konuşmalarında kullandığı Arapça ifadeler yer aldı.

Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde\'nin Posterinin Diyarbakır Surlarına Asılması
17.11.2023 13:56

Hamas'ın silahlı kolu olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki tarihi Diyarbakır surlarına asıldı.

7 Ekim'de İsrail- Filistin savaşının başlamasıyla gündeme gelen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın sözcüsü Ebu Ubeyde'nin posteri, Dağkapı Meydanı'ndaki tarihi surlara asıldı. Kim tarafından asıldığı bilinmeyen dev posterin üzerinde "Diyarbakır'dan Ebu Ubeyde'ye Bin Selam" ile "Karadan ve denizden ve havadan" anlamına gelen ve Ebu Ubeyde'nin konuşmalarında kullandığı Arapça "Berren ve bahren ve cevven" ifadelerinin yer aldığı görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Filistin, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Posterinin Diyarbakır Surlarına Asılması - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Real Madrid'e şok üstüne şok! Eduardo Camavinga formaya hasret kalacak
14:50 Metin Uca'nın kayıplarla geçen hayatı! Ailesinden sonra sevdiği 3 kadını kaybetmiş
14:38 Petekler için evine çağırdığı ustayı kayda aldı, düştüğü not mide bulandırıyor
14:06 Çoğu emekli oldu zannediyordu! Kuzey Koreli futbolcu yıllar sonra sahalara döndü
13:55 Esad, ülkeden kaçanlar için genel af ilan etti! Tek kriteri var
13:56 Gazze'de katliam, Kudüs'te zulüm! İsrail askerleri Türk gazetecilerin kamerasını kırdı
13:36 Fenerbahçe iddiaları vardı! RB Leipzig, Timo Werner'e resmen kapıyı gösterdi
13:16 Real Madrid'de deprem! Şimdi de Vinicius Junior sakatlandı
13:10 Şifa'dan sonra bir hastane baskını daha! İsrail askerleri, doktorları gözaltına aldı
13:05 Metin Uca, pazar günü Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2023 15:11:30. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin Posterinin Diyarbakır Surlarına Asılması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement