Hamas'tan Ateşkes Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Ateşkes Açıklaması

Hamas, Gazze'de sağlanan ateşkesin direnişlerinin bir sonucu olduğunu duyurdu ve minnettarlık ifade etti.

15.01.2025 23:11
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Hamas, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin ardından yaptığı açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur" dedi.

Hamas'tan Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasının ardından ilk açıklama geldi. Hamas, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ateşkes anlaşması, Gazze Şeridi'nde 15 ayı aşkın süredir devam eden direnişimizin bir sonucudur. Gazze'ye yönelik saldırıyı durdurma anlaşması halkımız, direnişimiz ve özgür dünya için bir kazanımdır. Anlaşma, halkımızın kurtuluş ve geri dönüş hedeflerine ulaşma yolunda düşmanla mücadelede bir kilometre taşıdır" denildi.

Anlaşmanın İsrail saldırılarını durdurma, katliamları ve soykırım savaşını sona erdirmek amacıyla yapıldığı aktarılan açıklamada, "Gazze ile dayanışmayı dile getiren, halkımızın yanında duran, işgalin ifşa edilmesine ve saldırganlığın durdurulmasına katkıda bulunanlara minnettarlığımızı ve takdirlerimizi ifade ediyoruz. Bu anlaşmaya varılması için büyük çaba sarf eden arabulucu kardeşlerimize, özellikle de Katar ve Mısır'a özel teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi. - GAZZE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Dünya, gazze, Son Dakika

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