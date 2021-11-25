Hamas'tan İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşasını onaylamasına tepki - Son Dakika

Hamas, İsrail'in inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri ile mücadele etmek için Filistin direnişinin artırılması çağrısında bulundu.

İsrail'in, Doğu Kudüs yakınlarında atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs (Atarot) Havalimanı çevresinde yasa dışı büyük bir Yahudi yerleşim yeri inşasını onaylamasının ardından Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yazılı açıklama yaptı.

Kanu, "İşgalcileri Kudüs'te yeni yerleşim birimleri inşa etme kararından geri adım atmaya zorlamak için, Filistin direnişinin tüm biçimlerini tırmandırarak mücadele edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Kudüs Havalimanı arazisine büyük bir yerleşim birimi inşa etme kararını, "bu topraklara on yıllardır yapılan en tehlikeli saldırı" olarak nitelendiren Kanu, bu kararın Kudüs'teki Filistin varlığını hedef aldığını ve kentin çehresini değiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Kanu, şunları kaydetti:

"Filistin halkı, İsrail'in işlediği suçları ve yerleşim birimlerinin genişletilmesini durdurmak için Siyonistlerle mücadele etmeye devam edecektir."

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Bölge Planlama ve İnşa Komitesi dün Doğu Kudüs yakınlarında bulunan ve 2000'lerin başındaki İkinci İntifada'dan bugüne atıl durumda bekleyen Uluslararası Kudüs Havalimanı çevresinde 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim yeri inşası için onay vermişti.

İsrail söz konusu yasa dışı yerleşim yeri için geçmişte girişimde bulunmuş ancak uluslararası baskı karşısında geri adım atmıştı.

İsrailli sivil toplum örgütü Barış Şimdi (Peace Now), Doğu Kudüs yakınlarındaki yerleşim yerine ilişkin İsrail'in havalimanı bölgesini kamu arazisi olarak saydığını ancak bu toprakların bir kısmının Filistinlilerin özel mülkü olduğuna dikkat çekmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bini Batı Şeria'da 150 bin kadarı Doğu Kudüs'te olmak üzere yaklaşık 600 bin Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.