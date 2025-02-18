Hamas'tan Rehinelerle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Politika

Hamas'tan Rehinelerle İlgili Açıklama

Hamas, 4 İsrailli cenazesi ve 6 rehineleri teslim edeceğini duyurdu.

18.02.2025 17:44
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın perşembe günü 4 İsraillinin cansız bedenini, cumartesi günü ise 6 İsrailli rehineyi teslim edeceğini duyurdu.

İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması sürüyor. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılan görüşmeler sonucu Hamas'ın önümüzdeki perşembe günü 4 İsrailli rehinenin cenazesini teslim etmesi, 22 Şubat Cumartesi günü ise 6 İsrailli rehineyi serbest bırakması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi. Ayrıca anlaşmaya göre Hamas'ın önümüzdeki hafta 4 rehineyi daha İsrail'e teslim etmesinin beklendiği ifade edildi.

"İsrail, ikinci aşama müzakerelerinde oyalanıyor"

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya da yaptığı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında cumartesi günü 6 İsrailli esirin serbest bırakılacağını söyledi. El-Hayya, "Hamas, direnişle birlikte anlaşmayı tüm sorumluluğuyla uygulamadaki ciddiyetini kanıtladı. İşgalin (İsrail'in) anlaşmanın tüm hükümlerini geciktirmeden uygulamaya zorlanmasının gerekliliğini vurguluyoruz. Düşman (İsrail) hala ikinci aşama müzakerelerinde oyalanıyor ve angajmandan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Ateşkes anlaşması 3 aşamalı

İsrail ve Hamas arasında 19 Ocak'ta başlayan üç aşamalı anlaşmanın ilk aşaması, saldırıların sona ermesi, yaklaşık 100 rehineden 33'ünün serbest bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekilmesi ve Gazze'ye insani yardımlar artmasını içeriyor. İlk aşama sürerken ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin ateşkesin 16. gününde (3 Şubat'ta) başlaması gerekiyordu. İkinci aşama erkek askerler de dahil olmak üzere yaşayan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesini içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'de ölen rehinelerin cenazelerinin iade edilmesi ve yeniden inşa süreciyle karşı karşıya olan Gazze'de büyük bir yapılanmanın başlatılması gerekiyor. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Başbakanlık, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

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