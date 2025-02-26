Hamas'tan Tutuklular İçin Çözüm Anlaşması

Politika

Hamas, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasında yaşanan gecikmeye son verecek bir çözüm üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İsrail'in Hamas ile varılan anlaşmayı ihlal ederek Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ertelemesinin yankıları sürerken, Hamas'tan konuyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada krizin çözümüne yönelik bir anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "İlk aşamada iade edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşları ile Filistinli kadın ve çocukların takasının eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği" belirtildi. Anlaşmaya Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında varıldığı belirtilen açıklamada, "Hamas heyeti, anlaşmanın tüm şartlarına ve aşamalarına tam ve kesin olarak uyulması gerektiği konusundaki net tutumunu bir kez daha yineledi" ifadelerine yer verildi. İsrail basını ise anlaşmanın İsrail hükümet kaynakları tarafından doğrulandığını ve süreçten Mısır'ın sorumlu olacağını duyurdu.

Anlaşmayı ihlal eden İsrail, Hamas'ı suçlamıştı

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının son aşamasında 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği bildirilirken, gerekçe olarak "Hamas'ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gösterilmişti. Hamas'ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" savunulmuştu. - GAZZE