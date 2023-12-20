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Hamas Üyesi: Biden İsrail'in Savaşına Ortak Oldu - Son Dakika
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Hamas Üyesi: Biden İsrail'in Savaşına Ortak Oldu

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını engelleyerek İsrail'in yürüttüğü savaşa ortak olduğunu vurguladı. Hamdan, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ni felç ettiğini belirtti ve İsraillilerin durdurulmadığı sürece Gazze'de işlenen suçlardan sorumlu tutulacaklarını söyledi.

Hamas Üyesi: Biden İsrail\'in Savaşına Ortak Oldu
20.12.2023 - 23:46,
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Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail'in yürüttüğü savaşa ortak olduğunu vurgulayarak, "Bu yönetim vetosuyla BM Güvenlik Konseyi'ni felç etmiştir" dedi.

Hamas Siyasi Büro üyesi Usame Hamdan, ABD yönetimini tepkilerine devam ediyor. Hamdan düzenlediği basın toplantısında, İsrail'i ABD tarafından finanse edilen "Siyonist savaş makinesi" olarak nitelendirerek, "Halkımız bunun bedelini çocuklarının hayatlarıyla ödüyor. Tüm fedakarlıklarından sonra, geri çekilme ya da geri dönüş olmadığını biliyorlar. Bu savaşta sadece zafer var. Başkenti Kudüs olan tam egemen bir devlet kurarak kurtuluşu ve onurlu bir yaşamı güvence altına almak var" dedi.

"Netanyahu'ya karşı koyma gücümüzün sona ermeyeceğini anlatmalısınız"

İsrailli esir ailelerine seslenen Hamdan, "Esirlerin ailelerine mesajımız açık ve nettir, kriziniz Netanyahu ve savaş kabinesi ile. Devam eden saldırılar esirlerin serbest bırakılmasını engellemekte. Eğer onları geri istiyorsanız, Netanyahu'ya karşı koyma gücümüzün sona ermeyeceğini anlatmalısınız" dedi.

"Gazze'de işlenen tüm suçlardan ahlaki ve hukuki olarak sorumlu tutulacaklar"

Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen Biden yönetiminin İsrail'in yürüttüğü savaşa ortak olduğunu vurgulayan Hamdan, "Bu yönetim vetosuyla BM Güvenlik Konseyi'ni felç etmiştir. İsraillileri durdurmadıkları sürece Gazze'de işlenen tüm suçlardan ahlaki ve hukuki olarak sorumlu tutulacaklar" dedi. - BEYRUT

Kaynak: İHA
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