Hamas ve El Fetih Kahire'de Toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hamas ve El Fetih Kahire'de Toplandı

Hamas ve El Fetih heyetleri, Gazze saldırılarını ve ulusal birlik çabalarını ele almak için Kahire'de bir araya geldi.

09.10.2024 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas ve El Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ulusal birlik çabalarını ele aldılar.

Hamas ve El Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Heyetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ulusal birlik çabalarını ele aldılar. Hamas heyetine siyasi büro üyesi Halil el-Hayya, El Fetih heyetine ise Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başkanlık ediyor.

Hamas ve El Fetih, geçtiğimiz temmuz ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelerek, ulusal birlik için çalışmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, kahire, Dünya, Pekin, Gazze, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas ve El Fetih Kahire'de Toplandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:15:05. #1.11#
SON DAKİKA: Hamas ve El Fetih Kahire'de Toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.