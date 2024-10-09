Hamas ve El Fetih Kahire'de Toplandı

Politika

Hamas ve El Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ulusal birlik çabalarını ele aldılar.

Hamas ve El Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi. Heyetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ve ulusal birlik çabalarını ele aldılar. Hamas heyetine siyasi büro üyesi Halil el-Hayya, El Fetih heyetine ise Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başkanlık ediyor.

Hamas ve El Fetih, geçtiğimiz temmuz ayında Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelerek, ulusal birlik için çalışmak üzere bir anlaşma imzalamıştı. - KAHİRE