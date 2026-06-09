Hamas ve Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor - Son Dakika
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Hamas ve Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor

09.06.2026 16:05
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Hamas, Kahire'de yürütülen görüşmelerde ateşkesin ikinci aşamasında ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

Hamas, Gazze'de Ekim ayında yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesine yönelik Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, arabulucular tarafından sunulan yol haritasına ilişkin Filistinli gruplar ile ortak metin hazırlandığını duyurdu.

Hamas yetkilisi Taher el-Nunu, Gazze Şeridi'nde yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını hayata geçirmek amacıyla Kahire'de gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Nunu görüşmelerde ilerleme kaydedildiği belirtilerek, "Hamas heyeti ile ulusal güçler, arabulucular tarafından sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın planının uygulanmasını tamamlamayı amaçlayan yol haritasına yönelik ortak bir metin hazırladı" dedi. El-Nunu, ateşkes anlaşmasının uygulanması, ilk aşamada çözülemeyen konuların ele alınması, Filistinlilerin siyasi haklarının sağlamlaştırılması ve Gazze'yi yönetecek Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin tüm sorumluluklarını üstlenmesinin hızlandırılması konularında görüşmelerin devam ettiğini söyledi. El-Nunu, görüşmelerin "insani yardımın yoğunlaştırılması, yardım ve yeniden yapılanma operasyonlarının başlatılması ve Filistin halkının güvenliğini garanti altına alacak şekilde İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesinin sağlanması" konularına odaklandığını belirtti. El-Nunu, tüm tarafların "karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya varmayı hedefleyerek olumlu ve sorumlu bir tutum sergilediğini" vurguladı.

Ei-Nunu, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire'deki görüşmelerinde, Katar Başbakanı Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın ve Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın da yer aldığını belirtti.

Ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması

Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya başkanlığındaki heyet, diğer Filistinli grupların temsilcileriyle birlikte görüşmeler için cuma günü Kahire'ye gelmişti.

Gazze ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, esir ve tutukluların takası, Gazze'ye insani yardımın girişi ve İsrail güçlerinin bazı bölgelerden çekilmesini içeriyordu. Ancak Filistinliler, İsrail'in anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ve saldırıların devam ettiğini belirtiyor. Ateşkesin ikinci aşaması ise İsrail ordusunun tamamen çekilmesini, Hamas'ın silahsızlanmasını, yeniden yapılanmayı ve Gazze'de geçici bir yönetim organının kurulmasını içeriyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Kahire, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hamas ve Mısır'da Ateşkes Görüşmeleri İlerliyor - Son Dakika

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