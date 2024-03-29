Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane Çukur'unda önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Basmane çukurunu çözmek İnşallah bize nasip olacak" dedi.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Dağ, seçime 2 gün kala otobüsle kapsamlı bir seçim turu gerçekleştirdi. Güne Kiraz'da başlayan Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Kiraz Belediye Başkan Adayı Saliha Özçınar Kutlu ile birlikte seçim otobüsünden hemşehrilerini selamladı. Vatandaşın da yoğun ilgi gösterdiği Hamza Dağ, daha sonra Beydağ, Ödemiş ve Tire ilçelerinde de aynı şekilde seçim otobüsü ile hemşehrilerini selamladı.
"Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak"
Hamza Dağ, bu ziyaretleri sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Hamza Dağ, İzmir'in en önemli konularından olan Basmane çukuruna değindi. Dağ, " Bergama'da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) başkanıyla görüştüm. Biliyorsunuz İzmir'in kanayan yaralarından bir tanesi Basmane Çukuru'dur. Bu konuda kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemiz son derece olumlu geçti. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Önümüzdeki 5 senelik süreçte çok geç kalmadan Basmane Çukuru'nda önemli bir mesafe kat edeceğimizi düşünüyorum. Sayın başkan da bu konu da iyi niyetlerini ortaya koydular. Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak. Bunun için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, gece saatlerine kadar Bayındır, Torbalı, Menderes, Kemalpaşa ve Konak ilçelerinde de çalışmalarına devam edecek. - İZMİR
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ: Basmane Çukuru'nu çözmek bize nasip olacak - Son Dakika
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