Hamza Dağ: İzmir'de en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak - Son Dakika
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Politika

Hamza Dağ: İzmir'de en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak

Hamza Dağ: İzmir\'de en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Mimarlar ve Mühendisler Grubu ile bir araya gelerek kenti yeniden imar etmek için çalışacaklarını belirtti. Dağ, İzmir'de yaşanan trafik sorunu, yolların durumu, kaldırımların bakımı, altyapı sorunları ve acil dönüşüm bekleyen yapılar gibi konuları ele alarak, bu sorunların çözümünde mimar ve mühendislerin önemli bir rol oynayacağını vurguladı. Dağ, projelerini ortak akıl ve istişare kültürüyle hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

04.03.2024 13:38  Güncelleme: 13:40
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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "1 Nisan sabahı emaneti teslim aldığımızda önümüzdeki 5 yılda en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda Mimarlar ve Mühendisler Grubu ile bir araya gelen Dağ, kenti yeniden imar etmek için yola çıktıklarını belirtti.

İzmir'de yıllardır yolunda gitmeyen bir tablonun olduğunu savunan Dağ, "Tahammül edilemez duruma gelen trafik sorunumuz var. Yıllardır onarılmayı bekleyen yollarımız var. Yürünmez hale gelen kaldırımlarımız var. Her gün başka bir yerden patlak veren altyapımız var. Acil dönüşüm bekleyen yapılarımız var. Anlayacağınız bu şehirde birlikte yapacağımız çok iş var. Bunların hiçbirini siz olmadan yapmamız mümkün değil. 1 Nisan sabahı emaneti teslim aldığımızda önümüzdeki 5 yılda en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak." diye konuştu.

Ortak akıl ve istişare kültürünü benimsediklerine işaret eden Dağ, projeleri de bu yöntemle hayata geçireceklerini kaydetti.

İzmir için önemli projelerinin olduğunu aktaran Dağ, şöyle devam etti:

"Yeni çevre yolunu inşa ederek Menemen ile Bayraklı arasında trafikte kalma süresini 10 dakikaya düşüreceğiz. İZBAN'ı iyileştireceğiz ve belirli noktalarda yerin altına alacağız. Bayraklı Smyrna Meydanı'na köprülü kavşak inşa edeceğiz. Altınyol Caddesi üzerine yapacağımız battıçıktı ile Bayraklı'yı denizle buluşturacağız. Şehir Hastanesi ve Altınyol bağlantı yolu, Bayraklı ve Karşıyaka Dağ Yolu gibi yeni alternatif yollar açacağız. Bayraklı ve Turan bölgesine İzmir bahçesi kazandıracağız."

Toplantıya, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile partililer de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Hamza Dağ: İzmir'de en yakın çalışma arkadaşlarımız mimar ve mühendisler olacak - Son Dakika

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