Hamza Dağ, İzmir\'de seçim çalışmalarını sürdürdü

Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını Tarihi Kemeraltı Çarşısında sürdürdü.

Çarşıda esnafla sohbet eden Dağ, yerel seçimde destek istedi.

Dağ, Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Ticaret A.Ş. (TARKEM) yetkilileriyle bir araya geldi, projelerini anlattı.

İzmir'in bir liman kenti olması nedeniyle asırlardır dünyanın önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Dağ, Kemeraltı'nın da şehirde ticaretin kalbinin attığı yerlerden olduğunu ifade etti.

Dağ, şehrin her sokağı gibi Kemeraltı'nın da ortak bir değer olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Şehrimizin turizm potansiyelini artırmak istiyoruz. Yeşiline, mavisine, türlü doğal güzelliklerine rağmen İzmir'in diğer şehirlerden geride kalması hem üzücü hem de utanç kaynağı. Gençlik yıllarımdan beri İzmir'in sorunlarını tahlil ediyordum. Uzun soluklu bu çalışmalarımızın ardından şimdi elimize bir fırsat geçti. Şehrimizin her insanına daha yaşanabilir bir İzmir bırakmak, geçmişi ihya, geleceği inşa etmek için büyük bir aşkla 31 Mart'a hazırlanıyorum."

Dağ, Kemeraltı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedeflediklerini, tescilli binaların projelerinin en önemli parçalarından birini oluşturduğunu aktararak, bu binaları müzeler ve kültürel mekanlar olarak işlevlendireceklerini anlattı.