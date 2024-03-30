Hamza Dağ: " İzmir'i Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istiyoruz"
İZMİR - Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Bizim hedefimiz İzmir'e çağlar atlatmaktır. Bizim amacımız İzmir'i, Bayındır'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak. İsmine, namına yakışır gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" dedi.
Seçim çalışmalarını sürdüren Hamza Dağ, Cumhur İttifakı Bayındır Belediye Başkan Adayı Uğur Demirezen tarafından ilçede düzenlenen mitinge katıldı. Hamza Dağ, binlerce hemşehrisinin katılım gösterdiği mitingde, seçime artık sayılı saatlerin kaldığını belirterek, "Yıllar boyunca bu şehrin sokaklarında aşkla gezdim, aşkla hizmet ettim. 1 Nisan'dan itibaren Bayındırlı, İzmirli kardeşlerimin hizmetkarı olacağız. Bizim gayemiz sadece hizmettir. Bizim hedefimiz İzmir'e çağlar atlatmaktır. Bizim amacımız İzmir'i, Bayındır'ı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak. İsmine, namına yakışır gibi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.
"Kutuplaşmanın önüne geçeceğiz"
Hamza Dağ, İzmir'i imar ve inşa edeceğini vurgulayarak, "Kısır tartışmaları, İzmirli hemşehrilerime zerre faydası olmayan hatta zararı olan kutuplaşmanın önüne geçeceğiz. Biz hep birlikte sizlerle İzmir'i dünya kenti yapmaya geliyoruz. Öyle bir İzmir ve Bayındır hayal ediyoruz ki; sokaklarının huzur ve güvenli olduğu, gençlerinin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini ötele hissetmediği bir İzmir. İşte bu hayali gerçeğe dönüştürmek için birlikte umuda koşacağız. Ben sizlere eşsiz İzmir'i, eşsiz Bayındır'ı kuracağımı vaat ediyorum, söz veriyorum" diye konuştu.
Hastane müjdesi
Hamza Dağ, konuşmasının sonunda Uğur Demirezen ile birlikte Ankara koridorlarında yürütecekleri mesai sonucunda Bayındır'a yeni hastane yapacaklarının müjdesini verdi.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ: İzmir'i Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istiyoruz - Son Dakika
İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Biga ilçesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, pazar günkü seçimde şahsi ihtiraslarla adım atılmaması gerektiğini belirtti. Turan, Türkiye'de büyük adımların atıldığını ve destek istediği adaylarla birlikte güvenoyu olacak adımların atıldığını ifade etti. Ayrıca, muhalefeti eleştirerek, MHP ile Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yerel seçimler öncesinde vatandaşlara hitap etti. Özhaseki, geçmişte yapılan hizmetlerin birkaç misli fazlasını gerçekleştirdiklerini belirtti ve Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Ayrıca, Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiğini ve belediyecilikte çığır açtıklarını vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'da yeni dönemde kentsel dönüşüm bekleyen mahallelerde ivedilikle çalışmaların başlanacağını ifade etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim kampanyası sürecinde İstanbul vizyonlarını paylaştıklarını ve tüm İstanbulluları birlikte yol yürümeye davet ettiğini söyledi. Kurum, deprem riskini ortadan kaldırmak, ulaşımın afetlere hazırlanmasını sağlamak ve sosyal destek projelerini sürdürmek gibi öncelikli projelerini anlattı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin İstanbul'a geleceğini vurgulayarak, 31 Mart'ta sandığa giderek İstanbul'un geleceği adına bir karar vereceklerini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'i çağlar atlatmayı hedeflediklerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalindeki gibi yapmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Bayındır'a yeni bir hastane yapacaklarını müjdeledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gümüşhane'de düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmada, seçim sürecindeki çalışmalardan bahsederek, gençlere tavsiyelerde bulundu ve sandığa gitmelerini istedi.
İYİ Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz, yerel seçimlere saatler kala sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Paylaşımdaki videoda bazı kağıtların boş bir arazide yakıldığı görülürken, Yılmaz duruma tepki göstererek, ''Bu telaş niye? Panik halde, yaktığınız evraklar içerisinde, belediye şirketlerinin usulsüz ihale dosyaları mı var?'' sorusunu yöneltti.
Sizin düşünceleriniz neler ?