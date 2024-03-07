Hamza Dağ: İzmir\'in marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadım

Politika

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, bugüne kadar kentin marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde olmadığını belirterek, "Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım." dedi.

Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde esnafla ile bir araya gelen Dağ, burada yaptığı konuşmada, kentsel dönüşüm için atılması gereken adımların zorunlu olduğunu ve ertelenmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Dağ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Dünya Bankası ile kentsel dönüşüme ilişkin bir kredi anlaşması yapıldığına ilişkin verdiği müjdeyi anımsattı.

İzmir'de yıllarının geçtiğini dile getiren Dağ, gelecek süreçte şehri dirençli hale getirmek ve şehirleşme anlamında kötü görüntüyü de gidermek için adımları atacaklarını söyledi.

Dağ, Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'nin (ESBAŞ) trafiğini rahatlatmak için çalışacaklarını ve asfaltlama konusunda bir faaliyet yapılmadığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Asfaltlama çalışmasını hızla hayata geçireceğiz. Ara sokaklar ilçe belediyelerde, bizde olan yerlerde başkanlarımız bunları yapacak. İlçe belediyelerinde bazıları aynı siyasi partiden değil, onları da zorlayacağız, yapmazlarsa biz yapacağız. 5 yılda iyi bir noktaya geleceğiz. Üretim yollarına el atmamız gerekecek. Su parası en az gelen fatura olacak. İzmir'in marka değerini azaltacak hiçbir söylem içerisinde bugüne kadar olmadım, bundan sonra da olmayacağım. Belediye başkanı olsam da olmasam da öyle bir söylem içerisinde olmayacağım. Çünkü ben İzmir'i çok ama çok seviyorum." diye konuştu.

Dağ'ın konuşmasının ardından söz alan bir esnaf, yıllar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pınarhisar Cezaevi'nde kendisine gönderdiği "bayram kutlaması kartını" Dağ'a hediye etti.

Hediyeyi görünce duygulanan Dağ, esnafa teşekkür etti ve pazar günü kente gelecek olan Erdoğan'a kartı takdim edeceğini söyledi.