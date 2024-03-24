Hamza Dağ: Kadınların söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını destekleme ve onlara eşit fırsatlar sunmanın, temel öncelikleri arasında olacağını söyledi.
Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığınca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Konak'taki bir otelde düzenlenen "Kadın Buluşması" programına katıldı.
Kadınların, toplumun ve aile kurumunun mihenk taşı olduğunu belirten Dağ, aynı zamanda ekonomi, siyaset, eğitim, sağlık gibi tüm alanlarda olmazsa olmaz bir etkiye, öneme sahip olduklarını söyledi.
Dağ, İzmir'de kadınlarının önündeki setleri kaldıracaklarını ifade ederek, "1 Nisan itibarıyla kadınların her alanda daha fazla söz sahibi olmalarını desteklemek ve onlara eşit fırsatlar sunmak, temel önceliklerimiz arasında olacaktır. Kadınların iş gücüne katılımdan eğitime, sağlıktan, sosyal haklara kadar birçok alanda yaşadıkları sorunlara çözüm üretmek hepimizin ortak görevidir." dedi.
Kadınların toplumdaki yerlerini güçlendirirken aile ekonomisine daha fazla katkı sunmalarına imkan sağlayacaklarını dile getiren Dağ, İzmir Meslek Eğitim projesi kapsamında kadınlara yönelik meslek eğitimleri sunacaklarını, onların iş gücü piyasasında daha rekabetçi olmalarını sağlayacaklarını anlattı.
Dağ, kadınların kendi işlerini kurmalarına yardımcı olacaklarını belirterek, 0-7 yaş arası çocuğu olan annelere toplu ulaşımı ücretsiz kullanma imkanı getireceklerini bildirdi.
AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise milletvekilliği döneminde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok projeye imza attıklarını, bunları yaparken de hiç kimsenin partisine, kime oy verdiğine bakmadan hizmet amacıyla yaptıklarını kaydetti.
Çankırı, seçilmesi halinde yapacağı çalışmaları anlattı.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da kadınları selamladı, seçimlerde destek istedi.
Son Dakika › Politika › Hamza Dağ: Kadınların söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz - Son Dakika
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'e gelerek çeşitli programlara katıldı. Akar, Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ettikten sonra şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Gündoğan Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret eden Akar, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akar, Balıkesir'e gelmenin mutluluğunu ifade ederek, hemşehrilerine selamlarını iletti.
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan'da ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, hizmet ve eser belediyeciliği vurgusu yaparak, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden herkesi kucakladıklarını belirtti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise tecrübenin adının Memduh Büyükkılıç olduğunu ifade etti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medyadan duyurduğu gece döneri sahur programında gençlerle bir araya geldi. Aktaş, gençlere hitaben yaptığı konuşmada, her ay bir defa gece döneri yapacaklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.
AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş, Akarsu Park'ta düzenlenen etkinlikte şoför esnafıyla bir araya geldi. Savaş, belediye başkanı seçilmesi halinde taksi ve servis araçlarına takılacak araç kameralarının ücretini karşılayacaklarını belirtti. Ayrıca, şehrin kronik sorunlarını çözeceklerini ve Aydın'ın rekabet gücünü artıracaklarını vurguladı. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı ile şoför esnafının sıkıntısını çözemediklerini ifade etti.
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