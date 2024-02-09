AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret edip, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.
Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nuri Yılmaz ile ilçe meydanında esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.
Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen Hamza Dağ, İzmir'in sokaklarında artık farklı bir sesin yükseldiğini belirtti.
Kentin sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Dağ, "Her fikir zamanını bekler, vakti gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir şey duramaz. İzmir'in sokaklarından başka bir ses yükselmektedir. Zaman bizden yana, devran bizden yana, millet bizden yana, İzmir bizden yanadır. Tüm işaretler bu yöndedir. O halde şimdi başka şeyler söylemek zamanıdır." dedi.
Dağ, seçilmesi durumunda belediyedeki ihalelerin de şeffaf bir şekilde yapılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Net bir şekilde söylüyorum, her ihale dijital medya alanlarında, kesinlikle canlı bir şekilde yayınlanacak. Şu anda da yayınlanıyorsa onun da devamını sağlayacağız. Biz bunu herkesin görebileceği bir şekilde yayınlayacağız. Öylesine değil, bunun öncesinde tanıtımını yaparak, herkes belirli hesaplardan bunu takip edebilsin diye herkese açıklayacağız."
Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Belevi Mahallesi'ne geçerek vatandaşların taleplerini dinledi.
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