AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Daha sonra sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelerek İzmir'in sorunlarını çözmek istediklerini belirtti. Ayrıca, seçilmesi durumunda belediyedeki ihalelerin şeffaf bir şekilde yapılacağını vurguladı.

09.02.2024 21:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret edip, muhtar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Dağ, seçim çalışmaları kapsamında, Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan adayı Zeynel Bakıcı, AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Nuri Yılmaz ile ilçe meydanında esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.

Daha sonra Atatürk Mahallesi'ndeki bir kafede, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya gelen Hamza Dağ, İzmir'in sokaklarında artık farklı bir sesin yükseldiğini belirtti.

Kentin sorunlarını çözmek istediklerini ifade eden Dağ, "Her fikir zamanını bekler, vakti gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir şey duramaz. İzmir'in sokaklarından başka bir ses yükselmektedir. Zaman bizden yana, devran bizden yana, millet bizden yana, İzmir bizden yanadır. Tüm işaretler bu yöndedir. O halde şimdi başka şeyler söylemek zamanıdır." dedi.

Dağ, seçilmesi durumunda belediyedeki ihalelerin de şeffaf bir şekilde yapılacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Net bir şekilde söylüyorum, her ihale dijital medya alanlarında, kesinlikle canlı bir şekilde yayınlanacak. Şu anda da yayınlanıyorsa onun da devamını sağlayacağız. Biz bunu herkesin görebileceği bir şekilde yayınlayacağız. Öylesine değil, bunun öncesinde tanıtımını yaparak, herkes belirli hesaplardan bunu takip edebilsin diye herkese açıklayacağız."

Hamza Dağ ve beraberindekiler daha sonra Belevi Mahallesi'ne geçerek vatandaşların taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

AK Parti, Selçuk, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Selçuk ilçesinde esnafı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement