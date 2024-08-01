Hasan Nasrallah, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı - Son Dakika
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Politika

Hasan Nasrallah, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı

Hasan Nasrallah, İsrail\'i saldırıyı düzenlemekle suçladı

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Mecdel Şems'teki saldırıdan sorumlu olduğunu ve saldırıyı düzenlediğini iddia etti. Nasrallah, saldırının bir tepki olmadığını, Lübnan'ın Gazze'ye ve Filistin halkına desteğinin bedeli olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Fuad Şükür ve İsmail Haniye'yi öldürdüğü için sevinçli olduklarını ancak hangi kırmızı çizgiyi geçtiklerini bilmediklerini söyledi.

01.08.2024 17:22
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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in Hizbullah'ın Mecdel Şems'teki saldırıdan, hiçbir kanıt sunmadan sorumlu tuttuğunu ve Fuad Şükür'ün ölümüne neden olan saldırıyı düzenlediğini söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaptığı konuşmada, "İsrailliler bunun bir tepki olduğunu söylüyor. Bunun Mecdel Şems'e bir tepki olduğunu, kardeşimiz Fuad Şükür'ün Mecdel Şems'te çocukları öldürdüğünü iddia ediyorlar. Bu saldırıyı gerçekleştirdiğimiz iddiasını tamamen reddediyoruz. Ne zaman saldırdığımızı itiraf edecek kadar cesuruz. Düşman hiçbir kanıt sunmadan hemen bizi suçladı" dedi.

"GAZZE'YE DESTEĞİMİZİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ"

Nasrallah, saldırının İsrail'in bir 'yanıtı' olmadığını, Lübnan'ın Gazze'ye ve Filistin halkına desteğinin bedeli olduğunu belirterek, "Bu suçlamalar haksızdır ve bize zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bu saldırı Mecdel Şems saldırısına bir yanıt değildir. Savaşın bir parçasıdır ve Lübnanlı destek cephesine bir yanıttır. Gazze'ye ve Filistin halkına verdiğimiz desteğin bedelini ödüyoruz" diye konuştu.

"HANGİ KIRMIZI ÇİZGİYİ GEÇTİĞİNİZİ BİLMİYORSUNUZ"

Hizbullah lideri Nasrallah, İsraillilerin Fuad Şükür ve Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi öldürdüğü için sevinçli olduklarını ancak hangi kırmızı çizgiyi geçtiklerini bilmediklerini söyledi. Nasrallah, "İsrailliler mutlu, Fuad Şükür ve İsmail Haniye'yi birkaç saat içinde öldürdüler. Şimdi gülün, ama çok ağlayacaksınız. Hangi kırmızı çizgiyi geçtiğinizi bilmiyorsunuz! Düşman şimdi öfke ve intikam bekliyor olmalı. Tüm destek cepheleriyle ilgili olarak yeni bir aşamaya girdik" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hasan Nasrallah, İsrail'i saldırıyı düzenlemekle suçladı - Son Dakika

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