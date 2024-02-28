Hasan Turan: 28 Şubat Türkiye\'nin siyasi ve toplumsal tarihine kara bir leke olarak geçmiştir

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 28 Şubat postmodern darbesini eleştirirken, "28 Şubat'ta alınan kararlar ve sonrasındaki uygulamalar, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadesini kullandı.
Turan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27. yılı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milletin değer ve inançlarına doğrudan yapılan bu alçakça saldırının, yine milletin feraseti ile bertaraf edildiğini dile getirdi.
Hasan Turan, "28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar ve sonrasındaki uygulamalar, Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
28 Şubat'ın sadece meşru bir hükümete yönelik gayrimeşru bir müdahale olmadığını, İslam ile yoğrulmuş bu topraklardan İslam'ı söküp atma girişimi olduğunu belirten Turan, bu topraklardan bu kirli ve habis zihniyetin sökülüp atıldığını vurguladı. Turan, 28 Şubat'ı ortaya çıkaran ve milletin iradesinin üstünde bir güç tesis etmeye çalışan emperyalistlerle işbirliği halindeki bu anlayışların, sinsi pusuda beklediğini, bu nedenle toplumun her zaman uyanık olma zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.
AK Parti'li Turan, şu görüşleri paylaştı:
"Kendilerini millet iradesinden daima üstün gören bu anlayışın dünyadaki yansıması bugün Gazze'de soykırımlarına devam etmektedir. Dün tankları kendi milletinin üstüne süren zihniyetle bugün çocukları katleden zihniyetin aynı zihniyet olduğunu görüyoruz. Bu anlayışların ortak noktası İslam düşmanlığıdır. Her türlü inanca hoşgörü ile yaklaşan ama konu İslam olduğunda Müslümanlara hayat hakkı bile tanımayan zorbalar, Gazze'de katliam yapan Siyonistlere laf edemezken, vatanlarını savunan masum Filistin halkına terörist yaftasını vurmaya çalışıyor. Kendi çıkarları için her türlü kılığa giren, her türlü kirli oyunu oynayan küresel emperyalistlerin sözcülüğünü yapanların, siyasi tarihimizdeki 60 darbesine, 70 muhtırasına, 12 Eylül'e, 28 Şubat darbesine, 27 Nisan'a, 15 Temmuz hain darbe girişimine sahip çıkmaları manidardır."
Hasan Turan, Türkiye'nin, özellikle Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki haklı mücadelesini baltalama, hükümeti içte ve dışarıda zorda bırakma gayretlerinin boşa olduğunu dile getirerek, "Türkiye, devleti ve milletiyle tek vücut olarak bu tür oyunları bozacak, hainlikleri bertaraf edecek güç ve kararlılıktadır. Ülkemizin ve milletimizin bu karanlık dönemleri tekrar yaşamasına asla müsaade etmeyeceğiz. Milli iradeyi askıya alan başta 28 Şubat olmak üzere her türlü gayrimeşru girişimi en sert şekilde kınıyorum." ifadesine yer verdi.
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