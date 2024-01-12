Hatay\'a değer katacak olan Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu projesi ihalesi gerçekleştirildi

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ihalesi yapılan Dörtyol- Hassa Demir Yolu ve Otoyolu'nun sanayi başta olmak üzere birçok alanda kente değer katacağını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay'ın yanı sıra bölgenin de dört gözle beklediği 'Hatay-Dörtyol-Hassa Arası Otoyol ve Demir Yolu Tüneli' yapım işi ihalesinin yapıldığını ve ihaleyi en düşük teklif veren firmanın kazandığını açıklamıştı.

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra bölgede en acil altyapı ihtiyaçlarından birisinin ulaşım olduğunu ve bu kapsamda Dörtyol-Hassa arası 20 kilometre uzunluğunda Amanos Dağları'nın altında 1 adet 20 kilometre demir yolu ve 2 adet 20'şer kilometre otoyol tünelinin yapılmasının alternatif ulaşım altyapısı kurmak açışından önem arz ettiğini belirtmişti. Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da kente değer katacak projeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Milletvekili Yayman, projenin Hatay'a hayırlı olmasını dileyerek, "Yıllardır büyük mücadelesini verdiğimiz bu dev eser için Cumhurbaşkanımıza, Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tünelin içinde artık demir yolu da var. Bölgemize can verecek. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve bölgenin diğer illerinin heyecanla beklediği ve bu illerimizi İskenderun Körfezi'ne bağlayacak olan projede ilk adım atıldı. Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Projesi ihalesi gerçekleştirildi. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Sanayi başta olmak üzere birçok alanda Hatay'ımıza değer katacak olan projenin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY